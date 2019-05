Stiri pe aceeasi tema

- 'Cer public demisia directorului televiziunii (Televiziunea Romana - n.r.). Am ajuns sa-l vedem pe Liviu Dragnea la 'Viata Satului' parca este prezentator, in curand o sa-l vedem la 'Teleenciclopedia', in curand o sa-l vedem la emisiuni pentru copii. Eu zic sa se duca direct Dragnea sa conduca el…

- Președintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe șeful statului Klaus Iohannis ca este slab și perfid, folosind referendumul pentru a ajuta liberalii, despre care spune ca stau prost în sondaje. Liderul PSD susține ca aceștia se pacalesc unii pe alții despre cât de bine stau la intenție de vot,…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal va castiga aceste alegeri si…

- "Am auzit prostiile spuse de Orban, care nici macar nu stie ce vorbeste. A incercat sa minta ca de obicei despre ceea ce s-a intamplat in Parlamentul European. La Initiativa doamne Grapini s-a realizat o dezbatere pe dublul standard. La inititiva dumneaei s-a finalizat ti raportul care di posibilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Craiova, ca reprezentantii PSD au permis perpetuarea dublului standard la produsele care se vand in Uniunea Europeana, tradand interesele consumatorilor romani."In Parlamentul European a fost in dezbatere directiva de combatere a dublului…

- "Chemam pe toti cetatenii romani sa vina alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de Partidul National Liberal in sustinerea referendumului anuntat de presedintele Romaniei pentru data de 26 mai. PNL se va implica activ si hotarat in campania pentru referendum prin toate mijloacele pe care le are…

- Duminca, liderul PSD a fost la Targu-Jiu, la filiala Gorj a partidului, unde a susținut obișnuitul discurs in fața membrilor și susținatorilor partidului sau, vare se pregatesc sa-și aleaga un lider statutar. Una din temele abordate a fost și cea legata de atacurile din partea unor politicieni, ziariști…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit, sambata, la Reșița, despre pericolul "statului paralel", despre care spune ca este un "sistem care se apropie de poliție politica și de teroare in Romania". "E cineva aici in sala care are curaj sa vorbeasca la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim,…