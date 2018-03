Orban, CATEGORIC împotriva OUG-urilor. "Nu este normal cum se legiferează" Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de urgenta. Atat timp cat se permite elaborarea de acte normative ca ordonante de urgenta, in Romania nu va fi democratie. Asa cum este legea de organizare si functionare a Guvernului, doi oameni, cel mult trei, pot sa decida adoptarea unor acte normative cu caracter de lege care sa genereze obligatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

