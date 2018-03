Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Cu toate ca numele produsului este acelasi, designul ambalajului este acelasi, o serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit…

- Cristian Petrea (comandantul CSA Steaua), Nicolae Ungureanu (sef structuri securitate CSA Steaua), Cristian Neagoe (sef birou organizare si planificare sportive) si Dumitru Munteanu (secretarul general al MApN) vor fi cercetati pentru fals in inscrisuri oficiale. Florin Talpan, juristul CSA…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a acuzat PSD de „incompetența” și „populism” in contextul in care „o persoana a murit deja in Romania din cauza crizei de imunoglobulina”. Romania a cerut ajutorului UE și NATO pentru soluționarea acestei situații grave din sistemul de sanatate.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca Romania cere ajutorul UE si al NATO pentru criza de imunoglobulina din cauza incompetentei si a populismului PSD. "Din cauza incompetentei si populismului, Romania cere ajutorul UE si NATO pentru criza de imunoglobulina. Sute de pacienti…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, iese la rampa cu acuzatii dure si sustine ca PSD-ALDE incearca "un atentat" la veniturile pensionarilor. In contrapartida, el spune ca liberalii propun pastrarea unui mecanism de indexare a punctului de pensie care sa tina cont de majorarea salariului mediu…

- PNL cere din nou conducerii Parlamentului sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, in contextul in care legile justitiei se reintorc in Parlament, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a reiterat luni solicitarea liberalilor ca Parlamentul sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile privind legile Justitiei, aratand ca, in caz contrar, deputatii si senatorii partidului

- Florin Iordache este de parere ca vizita lui Frans Timmermans in Romania a fost una reusita. „Eu vorbesc din perspectiva parlamentara ca a fost o vizita reusita, cel putin intalnirea de la Parlament, stiu ca dumnealui a avut foarte multe intalniri, dar si in perspectiva declaratiei pe care…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el precizand ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- Ionel Danca ataca inițiativele legislative ale lui Daniel Zamfir Intrebat "De ce PNL, prin ordinul conducerii, nu susține legile inițiate de dl Daniel Zamfir?", Ionel Danca, purtator de cuvant al PNL, a raspuns, la Antena 3: "Noi am facut cercetari in randul electoratului nostru, pe langa…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa-si dea demisia din functie dupa avizul negativ al CSM la propunerea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ministerul Justiției a publicat, azi, raportul privind activitatea conducerii DNA, acesta conținând discursul lui Tudorel Toader de joi seara, când a prezentat motivele pentru care solicita revocarea Laurei Codruța Kovesi. Documentul conține și 11 anexe, decizii ale unor instituții și regulamente…

- Documentul, care are 36 de pagini si este insotit de 11 anexe, poate fi descarcat AICI . Raportul de 36 de pagini are ca suport argumentativ: *Doua comunicate de presa ale Inspectiei Judiciare (unul din 16 februarie 2018, celalalt din 12 ianuarie 2018) *Codul deontologic al magistratilor (aprobat…

- Revocarea lui Kovesi. PNL: Ministrul Justitiei a ales sa fie de partea infractorilor Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ales sa fie de partea infractorilor, afirmand ca niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justitiei nu este…

- Se discuta despre acuzatiile la adresa procurorilor din DNA. Toata lumea vorbea peste toata lumea, in incercarea de a-l convinge pe Ionel Danca ca „nu intelege nimic". Gadea se ridica si se apropie, parca a intimidare, de Danca, aflat pe un scaun in studio, si incepe sa-i faca semn cu aratatotul, ca…

- PENSII DE STAT 2018 Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat marti afirmatiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, referitoare la salarii si pensii si a prezentat un document intern al...

- OUG pentru ajustarea veniturilor unor bugetari ar putea fi neconstitutionala Ministerul Justitiei a transmis Ministerului Finantelor Punblice, in avizul solicitat de Guvern, ca ordonanta are probleme neconstitutionale, relateaza TVR . Mai mult, MJ nu isi asuma responsabilitatea privind textul proiectului.…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat marti ca liberalii au publicat un document care arata corespondenta dintre Ministerul Muncii si ANAF, "din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%". El sustine ca documentul aduce cateva precizari cu privire la motivele care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- Documentul prin care suntem sanctionati de politisti in trafic se numeste proces-verbal de contraventie si, de la momentul cand ne este inmanat sau comunicat, avem 15 zile ca sa mergem la judecatorie sa facem plangere in ceea ce-l priveste. Astfel de procese se judeca foarte repede si, de la momentul…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- „In Romania se intampla un lucru groaznic, anume cresterea salariilor din pix, care a generat cresterea tuturor preturilor. De ce? Pentru ca avem o gasca pe care eu as numi-o criminala de comunisti in Banca Nationala a Romaniei, care urmeaza ordinele socialistilor grupati in PSD-ALDE si tine cursul…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 29 ianuarie, cu delegatia comuna a Comisiei de la Venetia si OSCE/ODIHR, care se afla intr-o vizita de informare in Republica Moldova. Vizita are loc in contextul pregatirii de Comisia de la Venetia a avizului privind legislatia electorala modificata.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca revolta impotriva deciziei presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru functia de premier este la fel de justitificata ca judecata ca ”Opozitia este de vina ca nu are suficiente voturi sa opreasca PSD-ALDE”.

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- PNL va avea, luni, prima sedinta din acest an in care se va face o analiza a modului in care a guvernat coalitia PSD- ALDE. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, spunea ca se va discuta si despre agenda parlamentara, in conditiile in care dupa 20 ianuarie se vor relua dezbaterile in Comisia Speciala…

- Vineri, 29 decembrie 2017, liberalii valceni s-au deplasat in numar mare la Horezu pentru a participa la comemorarea a 84 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui om de stat, I. Gh. Duca. Eveniment de traditie pentru PNL Valcea, comemorarea lui I. Gh. Duca la Horezu, la finele fiecarui an, reprezinta…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a transmis, printr-o postare pe Facebook, poziția liberalilor legata de protestele medicilor de familie. „Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul lui Dragnea si Tudose de cinism pentru ca lasa bolnavii fara retete…

- Senatul voteaza astazi modificarile la Statutul Magistratilor Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Proiectul legislativ privind Statutul Magistratilor intra marti, 19 decembrie, în plenul Senatului, în calitate de for decizional pentru dezbatere…

- Proiectul de lege pentru ratificarea Acordurilor de imprumut dintre Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macro-financiara și Memorandumul de Ințelegere a fost susținut de Comisia de profil. Au votat pentru toți cei șase membri ai Comisiei prezenți la ședința.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat marti bugetul pentru 2018 propus de Guvernul Tudose si a solicitat coalitiei majoritare aprobarea principalelor amendamente depuse de parlamentarii liberali, printre care renuntarea la trecerea contributiilor de la angajator la angajat, repartizarea…