- "Ministrul (...) Finantelor Publice, Orlando Teodorovici, fura din banii companiilor pentru a se impopotona cu realizarea planului de incasari in conditiile in care nu mai are bani pentru a sustine cheltuielile nesabuite ale Guvernului Dancila. In luna iunie, Orlando Teodorovici a luat cu japca banii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, cere Guvenrului sa achite imediat si fara nicio alta intarziere, conform prevederilor legale, datoriile statului catre companii, sustinand ca Eugen Teodorovici ''sechestreaza'' banii acestora, amanand ''intentionat sa le restituie sumele din TVA", transmite Agerpres.…

- Ludovic Orban ii cere premierului Viorica Dancila sa solicite ministrului Finanțelor Publice sa achite imediat datoriile statului catre companii, susținand ca Eugen Teodorovici sechestreaza banii companiilor private și amana intenționat sa le dea banii inapoi din TVA. "Ministrul mincinos și…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus, marti, ca Violeta Alexandru sa preia functia de presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca a aflat despre o operațiune suspecta a Ministerului de Finanțe, care a cumparat prin EXIMB Bank o banca de retail, adica Banca Romaneasca. Cițu afirma ca ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, concepe un sistem bancar propriu prin aceasta mișcare…

- ”PNL, imediat dupa alegerile europarlamentare a decis sa depuna in fapt voința clara exprimata de cetațenii romani la votul din 26 mai pentru Parlamentul European și la referendumul convocat de președintele Romaniei. Am demarat procedura moțiunii de cenzura inca din prima saptamana și ne-am angajat…

- Presedintele Sindicatului Solidaritatea 2013 a purtat, marti, la Motru, discutii pe tema problemelor Complexului Energetic Oltenia cu liderii PNL, Ludovic Orban si Rares Bogdan. In opinia lui Nicu Bunoaica, mineritul si energia din Oltenia sunt in acest moment intr-un mare pericol. Liderul…

- „Nu, eu nu aș fi desemnat-o. Nu, pentru ca o cunosc pe doamna Dancila de cand era in PE și știu ce ii poate capul. Eu de pe margine va spun ca nu aș fi desemnat-o. Dar președintele probabil a desemnat-o dupa datele pe care le avea pe masa și strategia pe care o avea. Dovedește și acum ca nu e un…