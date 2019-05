Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la sedinta Biroului Executiv al PNL, care se va reuni la Sibiu, in marja Summit-ului Uniunii Europene. Seful statului va merge si la mitingurile electorale ale liberalilor, de la Iasi si de la Bucuresti, care vor fi organizate pana la scrutinul din 26…

- Ecaterina Andronescu a declarat ca nu i se pare „așa o nenorocire” daca premierul participa la Summitul de la Sibiu, precizand ca atunci cand a avut loc la Ateneul Roman evenimentul care a marcat preluarea Președinției Consiliului UE de catre Romania, președintele Klaus Iohannis a fost invitat.„Chiar…

- Pentru președintele Klaus Iohannis și pentru deputatul liberal Robert Sighiartau „Israel” suna foarte rau, a afirmat, luni seara, la Digi24, senatorul PSD Mihai Fifor, in fața adversarului sau politic. Deși și-a cerut scuze in momentul in care Robert Sighiartau, stupefiat, a spus ca l-a jignit, Fifor…

- UPDATE Declaratiile de presa ale presedintelui PNL, Ludovic Orban, ale prim-vicepresedintelui PNL, Raluca Turcan si ale candidatului la PE, Rares Bogdan, in conferinta de presa de la Sibiu - 21 martie 2019 Raluca Turcan Colegii mei, pot sa le spun asa, sunt alaturi de organizatia PNL Sibiu pentru a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca PSD si ALDE ar trebui excluse din familiile lor europene, dupa modelul PPE care a suspendat Fidesz. "Am sa va dau un mesaj. Nu stiu daca ati urmarit, dar Partidul Popular European a luat decizia de a suspenda Fidesz…

- Președintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sâmbata ca partidul sau a depașit PSD în sondaje și este pe o traiectorie ascendenta, în timp ce PSD se duce “în cap pentru ca și-au batut joc de România”, transmite Mediafax.„Prima batatie…

- Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, la care va participa si presedintele Klaus Iohannis, a inceput sambata la Romexpo. Potrivit PNL, la reuniune iau parte peste 150 de primari si lideri regionali din spatiul european, precum si aproximativ 3.000 de alesi locali din…

- "PNL a luat decizia, in Consiliul National, in unanimitate, sa sustina candidatura presedintelui Klaus Iohannis pentru inca un mandat. Ne-am bucura daca si alti actori politici ar lua decizia sa-l sustina pe presedintele Iohannis. Astazi, presedintele Iohannis este, de departe, liderul politic cu…