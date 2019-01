Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a propus luni demiterea lui Marin Anton de la sefia PNL Giurgiu pentru declaratiile conform carora, daca apare legea amnistiei, familia sa va vota PSD, Anton fiind trimis in judecta de DNA pentru luare de mita. S...

- Este din nou tensiune la varful Partidului National Liberal. Potrivit unor surse politice, in sedinta Biroului Executiv al PNL de luni, 21 ianuarie, se va propune excluderea din partid a presedintelui PNL Giurgiu, Marin Anton.Președintele organizației județene PNL Giurgiu, Marin Anton, a declarat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca Executivul a formulat pentru sefia Statului Major al Apararii o propunere "care nu respecta conditiile legii", motiv pentru care "singura solutie" la indemana sefului statului pentru functionarea Armatei era prelungirea mandatului generalului Nicolae…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca seful statului Klaus Iohannis este candidatul cu cea mai mare sansa la prezidentiale si a afirmat ca cel mai bine ar fi ca si alte formatiuni politice, care sunt impotriva PSD, sa sustina aceasta candidatura. "Conform cercetarilor noastre,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca propunerea Adinei Florea la sefia DNA este nelegala si nu poate fi admisa in contextul in care Colegiul CNSAS nu a finalizat procedura de reverificare in acest caz. "Domnul Tudorel Toader a recidivat. Pe data de 27 decembrie a retransmis propunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul sedintei de marti a Biroului Executiv, ca liberalii vor depune saptamana aceasta, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca ziua sa fie stabilita impreuna cu celelalte partide de Opozitie.

- Liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, a renuntat, luni, la functie, presedintele partidului propunandu-l pe Florin Citu pentru a prelua aceasta functie, au declarat pentru MEDIAFAX surse din interiorul partidului. ”Iulian Dumitrescu a demisionat in timpul BEx-ului (Biroul Executiv al PNL…