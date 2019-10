Stiri pe aceeasi tema

- 'Respingerea candidaturii Rovanei Plumb este doar o execuție politica! Cu sprijin masiv și direct din partea europarlamentarilor romani din USR si PNL! Și Romania mai primește o lovitura naprasnica in rasetele și aplauzele lui Barna, Cioloș și Orban. Ca sa stiți ce ați votat!' a scris Codrin Ștefanescu…

- "Ne injura Basescu si Gusa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem si trebuie sa continuam", scrie Ponta pe Facebook. "Basescu + Gusa , clasicul cuplu de santajisti, spagari si bisnitari , a luat foc! Tocmai isi gasisera in “neconflictuala Viorica” o noua victima de unde sa suga bani…

- Fostul secretar al PSD Codrin Ștefanescu acuza PNL ca profita de drama din Caracal pentru a forța desființarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților."Stiti ce au inteles Orban si PNL-ul sau din toata aceasta cumplita tragedie? Ca musai trebuie convocat Parlamentul in sedinta extraordinara…

- Codrin Ștefanescu reacționeaza luni, pe Facebook, dupa ce Mihai Fifor și Eugen Teodorivici au anunțat ca nu mai vor sa candideze la prezidențiale, lasand de ințeles ca doar Viorica Dancila va ramane in cursa. Totodata, Codrin Ștefanescu lanseaza o sageata acida catre sociologul Marius Pieleanu, spunand…

- Codrin Ștefanescu a postat, pe pagina personala de Facebook, un mesaj in care susține ca Partidul Social Democrat și noua sa conducere pune in practica cele mai bizare idei ale opoziției. ”Pana si Funeriu a ajuns sa-si bata joc de noi! Ca PSD si noua sa conducere pune in practica cele mai bizare idei…

- Codrin Ștefanescu a postat, pe pagina personala de Facebook, un mesaj in care susține ca Partidul Social Democrat și noua sa conducere pune in practica cele mai bizare idei ale opoziției.Citește și: Sorina Pintea cere MASURI URGENTE in cazul asistentei care a ȚIPAT la o fetița bolnava care…

- Barbatul care a șocat o țara intreaga dupa ce și-a injunghiat fosta soție și pe fratele acesteia, in timp ce erau Live pe Facebook, in timpul unei petreceri, a incercat sa se sinucida.

- ”Mi-au spus cațiva colegi de incredere ca a aparut in partid Lista Neagra din PSD. Am facut rost de ea. M-am uitat peste numele de acolo. Sunteți toți” a scris Codrin Ștefanescu, joi, pe Facebook. Mihai Fifor, care i-a luat locul lui Codrin Ștefanescu in PSD, in funcția de secretar general,…