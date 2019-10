Orban, AVERTISMENT către Dăncilă privind moțiunea de cenzură: Reprezintă infracțiune 'Avertizez public presedintele PSD, negociatorii PSD ca orice promisiune facuta in bani sau in functii catre parlamentari pentru a le schimba optiunea politica reprezinta o infractiune, ca atare ii somam sa se abtina de la practicile cu care ne-au obisnuit, oricum sansele de reusita ale unor astfel de practici sunt egale cu zero, oricum noi vom continua discutiile, vom continua negocierile si vom incerca sa convingem in continuare parlamentari care nu au semnat motiunea de cenzura sa fie alaturi de acest demers salutar pentru Romania, pentru ca, dupa parerea mea, orice parlamentar care va vota… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

