Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban susține ca are informații din teritoriu ca primarii vor fi forțați sa impiedice populația sa voteze la referendum. Președintele PNL a spus ca președinții de consilii județene și prefecții fac presiuni asupra primarilor pentru a-i determina sa vina in fața secțiilor de votare și sa le ceara…

- 'Avem informatii din toate judetele ca prefectii si presedintii de consilii judetene incearca sa-i forteze pe primarii partidului de guvernamant sa se aseze in fata sectiilor de votare si sa le ceara cetatenilor care vin la vot sa nu voteze la referendum, incalcand grav legea', a spus Orban, dupa…

- Liberalii s-au putut baza, sambata la pranz, pe prezenta – cu un discurs mobilizator inaintea evenimentelor electorale din 26 mai – a sefului statului. Introdus in scena de catre presedintele PNL, Ludovic Orban, in stilu-i binecunoscut deja, si prezentat drept ‘cel care va cheama sa spuneti “da ” la…

- PNL ar lucra la o strategie de schimbare a Guvernului PSD-ALDE, imediat dupa europarlamentare, daca PNL va confirma in acest scrutin si va face un scor bun, daca acest scor va fi foarte aproape de cel al PSD, potrivit Antena 3. Liberalii spun ca, dupa aceste alegeri europarlamentare, pot incerca…

- Liberalii considera ca Guvernul Dancila "trebuie restructurat in ansamblul sau", a declarat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban. "In privinta asa zisei restructurari guvernamentale, remanieri guvernamentale, ca nici nu mai stim exact despre ce este vorba, PNL are o singura pozitie: Guvernul…

- Liberalii au o mare responsabilitate, aceea de a castiga alegerile inaintea PSD, a afirmat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban. "Parca tot ce a fost rau in Romania s-a strans in jurul lui Dragnea. Toate cozile de topor de prin toate localitatile (...) care nu au fost in stare sa faca nimic in viata…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- Ludovic Orban, presedintele liberalilor, a declarat cu aceasta ocazie ca PNL a "batut" PSD la semnaturi, cu "aproape 1,4 milioane de semnaturi stranse", fata de 1,3 milioane depuse de PSD. "Ii chem pe romani prin votul pe care si-l vor exprima sa elibereze Romania de tentaculele caracatitei…