Viktor Orban a dat de inteles ca Guvernul ungar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, intr-un moment in care partidul sau nationalist, Fidesz, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai, transmite Reuters. Partidul Popular European (PPE) a decis miercuri seara suspendarea formatiunii de guvernamant din Ungaria, Fidesz, condusa de premierul Viktor Orban, urmand sa se formeze un comitet ce va evalua si va intocmi un raport privind respectarea statului de drept si a valorilor PPE in Ungaria.

De ce a fost luata aceasta decizie





Decizia…