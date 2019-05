Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, adoptarea modificarilor la codurile penale duce la „aruncarea in aer” a luptei cu coruptia. Fostul moderator de televiziune a spus ca deputatii UDMR s-au indepartat de dorintele „cetatenilor onesti de etnie maghiara” votand pentru aceste modificari. „Rusine infinita pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca deputatii liberali vor vota impotriva modificarilor Codurilor penale. "Chiar ni se pare o sfidare inacceptabila actiunea PSD de a trece pe repede inainte noi modificari la Codul penal si la Codul de procedura penala, in conditiile in…

- UDMR va vota in favoarea motiunii depuse la Senat impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, asa cum a votat si la Camera Deputatilor pe acelasi subiect, a anuntat, luni, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. "Astazi, in grup, colegii mei de la Senat au votat in unanimitate ca vor sustine…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sambata ca partidul sau a depasit PSD in sondaje si este pe o traiectorie ascendenta, in timp ce PSD se duce “in cap pentru ca si-au batut joc de Romania”. De asemenea, liderul PNL nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Liviu Dragnea: „Diferenta…

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii au ‘cea mai puternica’ lista de candidati la alegerile europarlamentare. ‘PNL a decis astazi candidatii partidului la alegerile pentru PE. Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania, pentru Europa. (…) Batalia care urmeaza nu…

- Liberalii vor depune o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat luni, la finalul Biroului Executiv al PNL, președintele formațiunii Ludovic Orban, principalul capat de acuzare împotriva ministrului fiind ordonanța de urgența 114.B”iroul…

- "Am luat astazi decizia in Biroul Executiv sa mandatam liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor si Senat sa negocieze impreuna cu partenerii din opozitie desemnarea unui candidat care sa fie sustinut de intreaga opozitie la presedintia Autoritatii Electorale Permanente. De asemenea,…

