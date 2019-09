Stiri pe aceeasi tema

- „Nu este vorba de niciun fel de clarificare de la Curtea Constituționala ce poate fi data. Exista o serie de oameni care gandesc primitiv dispozițiile constituționale și nu coroborarea lor. Sunt oameni care nu au studii juridice și se preteaza la speculații politice care nu au niciun fel de baza.…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea sustine ca motivele invocate de presedintele Klaus Iohannis pentru respingerea remanierii nu sunt legale si constitutionale, astfel ca premierul Viorica Dancila poate sesiza Curtea Constitutionala. „Motivele invocate nu sunt motive legale si constitutionale, deci…

- „Pentru ca nu cumva sa ne plictisim, urmeaza o confruntare politico-juridica interesanta, cel puțin daca situația e privita la rece, ca jurist. Miza este urmatoarea: care din cele doua blocuri politice - PSD-ul și opoziția vor fi obligate sa dovedeasca o majoritate in Parlament, respectiv…

- ”In calitate, nu de președinte al Senatului, ci pe baza citirii Constituției, pot sa va spun ca președintele trebuie sa citeasca cu mare atenție Constituția atunci cand va aproba propunerea de remaniere, intrucat s-a schimbat structura politica a Guvernului”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, transmite un semnal catre șeful statului Klaus Iohannis cu privire la propunerile de miniștri interimari trimise de Viorica Dancila la Cotroceni, susținand ca este nevoie de aprobarea Parlamentului, fiind schimbata structura politica a Guvernului.“In…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa mai studieze arhitectura statului, avand in vedere ca aceasta a fost nemulțumita de lipsa unei consultari in ceea ce privește vizita facuta de șeful statului in SUA.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis:…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului și Parlamentului sa vina, de urgența, cu un proiect legislativ prin care sa se modifice legislația electorala, in așa fel incat sa nu mai existe probleme la votare, așa cum a fost in 26 mai.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa catre premierul Viorica Dancila si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, in care le cere sa ia masuri pentru ca situatii precum cozile de la alegerile europarlamentare, de la sectiile de votare din diaspora, sa nu ai aiba…