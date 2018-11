Orban, atac la Cioloş: E uşor când stai la televizor şi mănânci pop-corn "Eu nu inteleg ce interese are, ca nici macar nu si-a inregistrat partidul pana acum. Si este intr-adevar ciudat faptul ca de o buna bucata de vreme a atacat si PNL si USR. (...) E mai greu sa intri in teren sa joci fotbal 90 de minute, sa faci performanta. Asa, ca stai la televizor si mananci pop-corn, e usor sa iti dai cu parerea, sa dai sfaturi", a afirmat liderul PNL la B1 TV. In opinia lui Orban, Ciolos nu are "nicio relevanta" in ceea ce priveste batalia politica si nu intelege care este adversarul Opozitiei.



