- Ludovic Orban a lansat un nou atac la adresa PSD, susținand ca este un partid care "a ieșit din Europa" Liderul PSD s-a referit la reuniunea liderilor PES de la Sibiu, la care "nu a fost invitat niciun reprezentant PSD"."Nu cred ca l-a vazut cineva pe Dragnea la Sibiu, nu cred ca l-a vazut…

- Liviu Dragnea, a afirmat joi in localitatea suceveana Dumbraveni, ca pentru partidul sau este acum “cea mai mare provocare” ca nu poate expune toate lucrurile bune pe care le-a facut in ultimii doi ani de guvernare, deoarece sunt foarte multe. Totodata, el le-a spus membrilor partidului ca in demersul…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca organizarea Cupei Mondiale din 2030 de patru tari din Balcani, Romania, Bulgaria, Grecia si Serbia, nu este realist in acest moment din cauza lipsei infrastructurii. Mult mai realista este, in opinia lui Burleanu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca partidul pe care il conduce este, in acest moment, singura forta politica ce are capacitatea de a reprezenta Romania la nivel european, in contextul esecurilor inregistrate, in opinia sa, de formatiunile politice aflate in prezent la guvernare.Citește…

- "Chemam pe toti cetatenii romani sa vina alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de Partidul National Liberal in sustinerea referendumului anuntat de presedintele Romaniei pentru data de 26 mai. PNL se va implica activ si hotarat in campania pentru referendum prin toate mijloacele pe care le are…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, se pronunta pentru un proiect european bazat pe coeziune si solidaritate, nu pentru o Europa "cu mai multe viteze", in care unele state sunt lasate in urma. "Viitorul proiect european nu poate sa fie Europa cu mai multe viteze, Europa care lasa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca PPE a inceput sa faca curat in formatiunea politica la nivel european si a spus ca PNL asteptam sa faca si alte formatiuni acelasi lucru, adica ALDE si PES, cu partidele din Romania.

