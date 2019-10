Orban, anunț despre noul Guvern. Când va avea loc VOTUL în Parlament Orban a declarat in urma cu puțin timp ca va solicita votul in Parlament saptamana viitoare, fie joi, fie vineri. Liderul PNL a precizat ca ulterior, luni sau marți, vor urma audierile in Comisie iar in ziua urmatoare votul. Depunerea in Parlament va avea loc „joi sau vineri iar fie luni sau marți, audierea in Comisii”, a precizat Orban care a adaugat ca va fi „o singura zi” de audieri in Comisie. „De multe ori s-au facut și audierile in Comisie iar votul in plen a avut loc in aceeași zi. Asta nu ar fi o problema”, a mai adaugat Ludovic Orban. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

