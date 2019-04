Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare.

"Am incredere in primarii Partidului National Liberal desi stiu foarte bine ce fac pesedistii, cum sunt toata ziua la usa lor, cum le promit marea cu sarea, cum incearca prin toate mijloacele sa ii convinga sa nu faca campanie pentru PNL si va spun fratilor ca si acolo unde mai cedeaza cate un primar, Partidul National Liberal…