Precizari DSU despre RO-ALERT, dupa cutremur

Pe fondul producerii cutremurului de 5,8 grade pe Richter, in cursul noptii de sambata spre duminica, seism ce a fost resimtit in Capitala, dar si in alte orase din tara nu au fost putini cei care s-au intrebat cum de nu a fost anuntata, prin sistemul RO-ALERT, iminenta producerii miscarii telurice. In acest sens,…