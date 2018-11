Stiri pe aceeasi tema

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…

- Orban a adaugat ca abia 'a stapanit' conducerea partidului sa nu dea sanctiuni si a avertizat ca nu va uita 'serviciul imens facut PSD' de catre parlamentarii liberali care au avut pozitii critice la adresa conducerii PNL dupa referendum. 'Am dat un semnal foarte clar din partea Biroului Executiv,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu va propune, luni, Biroului Executiv al formatiunii spre analiza oportunitatea initierii unui proiect de hotarare pentru schimbarea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

- "Tot mai multe acțiuni arata limpede ca Liviu Dragnea, care se simte cu musca pe caciula, atat el cat și apropiații sai, Carmen Dan și alți factori decidenți, cauta prin orice mijloace sa intimideze procurorii care ancheteaza acțiunile ilegale savarșite de cei responsabili in calcarea in picioare…

- Ancheta protest."PNL someaza pe Dragnea si pe acolitii sai sa inceteze orice fel de presiune asupra Parchetului de pe langa ICCJ privitoare la ancheta care sa stabileasca vinovatii pentru reprimarea brutala a manifestatiei pasnice din 10 august. Tot mai multe actiuni arata limpede ca Liviu Dragnea,…

- Biroul Executiv al PNL a decis initierea si depunerea a doua motiuni simple, una indreptata impotriva ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si cealalta care il vizeaza pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, au precizat surse liberale pentru AGERPRES. Cel doua motiuni vor fi depuse, cel…

- Gazul natural comprimat este un combustibil alternativ mai putin folosit in Romania dar destul de utilizat in Europa, mai ales in transportul public. Ce avantaje ar aduce folosirea lui in locul combustibililor traditionali. Conversia autovehiculelor care functioneaza cu benzina si motorina pentru a…

- Conducerea PSD a decis, sambata, in timpul ședinței grupurilor parlamentare, care se desfașoara la Neptun, ca referendumul pentru redefinirea noțiunii de casatorie in Constituție va avea loc pe 7 octombrie, au precizat pentru Mediafax surse social-democrate.Social-democrații au decis calendarul…