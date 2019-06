Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, ca a crezut ca va fi "o simpla formalitate" pentru premierul Viorica Dancila sa-si convinga colegii din PSD sa semneze pactul cu presedintele Klaus Iohannis, avand in vedere "multiplele contacte pe care le-a avut pe plan european sau din instinct de conservare". "Eu am crezut ca premierul macar din instinct de conservare, oricum ca urmare a multiplelor contacte pe care le-a avut la nivel european cu partenerii europeni din care a inteles foarte clar despre ce este vorba in relatiile dintre Romania si UE (...), am crezut ca va fi o simpla formalitate…