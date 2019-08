Orban: ALDE nu are cum să plece de la guvernare Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, afirma ca ALDE nu are cum sa plece de la guvernare, acest partid "ramane intr-o guvernare impotenta, asa cum a zis Tariceanu", pana cand se va genera o majoritate parlamentara care sa duca la caderea acestui Executiv.



"In ceea ce priveste estimarile pe care le-am facut in analizele noastre, estimarile au fost ca ALDE nu are cum sa plece de la guvernare (...). Probabil a fost si un puseu de barbatie a lui Tariceanu, apropo de alegerile prezidentiale, in care a incercat cumva sa-si arate muschii si sa arate cat de puternic… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'In ceea ce priveste estimarile pe care le-am facut in analizele noastre, estimarile au fost ca ALDE nu are cum sa plece de la guvernare (...). Probabil a fost si un puseu de barbatie a lui Tariceanu, apropo de alegerile prezidentiale, in care a incercat cumva sa-si arate muschii si sa arate cat…

- ALDE ataca dur Guvernul Dancila din care mai face parte. Și transmite un mesaj ferm premierului Viorica Dancila: are 8 zile la dispoziție sa vina cu un nou program de guvernare, dar și cu un Executiv...

- Surse politice au declarat ca intrarea intr-o alianța a ALDE cu Pro Romania va conduce automat la o rupere a alianței cu PSD. Victor Ponta a pus o condiție clara ALDE, pentru formarea unei alianțe: ieșirea de la guvernare.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE…

- ■ “daca le pasa de Romania, sa plece de la guvernare”, le cere senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu ℗ Senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Nazare a emis recent o declaratie publica prin care le cere celor de la ALDE sa plece de la guvernare, daca le pasa de soarta si viitorul romanilor. “Proiectul […] Articolul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu exclude sa candideze din partea PSD la președinție, daca partidul o va cere. ”Daca nu exista o alta opțiune care efectiv sa ne duca spre turul II, daca partidul îmi va cere, nu voi face un pas înapoi, dar opțiunea mea este sa…

- „Eu spun un singur lucru: PNL este obligat de votanti sa faca orice, sa nu se cramponeze de nimic, sa nu aiba niciun orgoliu si sa se gandeasca doar la buna guvernare si pentru asta trebuie gasite orice solutii. Sigur ca mergem cu Ludovic Orban, dar el e un om matur, responsabil, daca nu va fi acceptat,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, miercuri seara, intr-o emisiune la B1TV, Alianța 2020 USR PLUS pentru ca nu vrea sa intre acum la guvernare și pentru ca a anunțat ca va avea candidat propriu la Președinție, acuzand-o ca face calcule meschine. Orban a spus ca, daca se creeaza un context…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a facut un apel pentru sustinerea lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, el adaugand ca seful statului este cel care "a salvat de fapt imaginea Romaniei la nivel european"."Vor urma alegerile prezidentiale…