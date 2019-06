Orban: ALDE ne-a spus că vor veni cu noi „Sigur ca establishmentul, adica cei care o duc bine, șapte șmecheri de la varful ALDE care o duc bine merci ca se ocupa de energie, ca se ocupa de zona de Mediu, gunoaie, etc, cu interese bine cunoscute, aia au oprit acest val. Eu le spun la fiecare, «oamenilor, daca mai vreți sa faceți politica in Romania, in caz ca nu puteți convingerea ALDE sa se trezeasca din starea de automulțumire cu ce avantaje personale au, mai aveți ocazia sa votați moțiunea de cenzura»", a afirmat Ludovic Orban, joi seara, la postul B1 TV. Liderul PNL a precizat ca, atunci cand vorbești cu 90% din membrii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

