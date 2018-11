Stiri pe aceeasi tema

- In toiul dezbaterilor pe marginea raportului MCV, precum si a Rezolutiei Parlamentului European, s-a invocat suveranitatea nationala. Romania, a spus premierul Dancila, este un stat suveran si nu intelege sa primeasca ordine de la nimeni. Romanii, o parte dintre romani, s-au simtit lezati in cea mai…

- Liderul PSD LIviu Dragnea a venit luni la Parlament cu o noua valiza de documente, obtinute de la un cetatean din Sibiu, despre presdintele Klaus Iohannis. Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca a trecut in declaratia de avere o suma de 18 ori mai mica decat a primit in realitate.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat pentru Mediafax, in legatura cu afirmațiile lui Dacian Cioloș, ca cine critica PNL face "un uriaș serviciu PSD". Fostul premier tehnocrat a spus ca PNL refuza sa se reformeze și sa se alature MRI intr-un proiect de schimbare a societatii romanești.

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, anunța ca liberalii vor ataca la Curtea Constituționala legea de implementare a Directivei pentru spalarea banilor, cea pentru ca PSD-ALDE au votat de 2 ori, pana a ieșit cu trebuie. Și cei de la USR se raliaza demersului și vor contesta aceasta lege la CCR.Citește…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca rapoartele adoptate de Comisia de la Venetia referitoare la modificarile aduse de PSD-ALDE legilor Justitiei si Codurilor penale sunt extrem de critice, Comisia solicitand reformularea modului in care au fost redefinite infractiunile din Codul penal. Modificarile…

- Liderul grupului deputaților PNL, Raluca Turcan, a afirmat, marți, ca sesizarea la CCR asupra existenței unui conflict intre Parlament și Ministerul Public a fost facuta "pe furiș", la fel ca in cazul OUG 13, de catre persoanele care raspund "la comanda directa a lui Liviu Dragnea"."PSD și…

- Liviu Dragnea nota 10 – I-a trecut glonțul pe la ureche. Votul de incredere dat lui Dragnea de membrii Comitetului Executiv al PSD reprezinta o victorie importanta, dar de etapa. Dragnea e departe de caștigarea razboiului. Din contra, are toate șansele sa-l piarda. Suntem doar intr-un relativ armistițiu,…

- 'Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta prin aceste institutii asupra unor judecatori. Cel mai puternic om din Romania este Iohannis. Exercita aceasta putere intr-un mod abuziv. Noi avem aceasta coalitie, avem majoritate in Parlament…