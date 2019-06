„Un comportament in totala contradicție cu atitudinea noastra generala fața de mass-media. PNL a respectat intotdeauna activitatea jurnaliștilor, intotdeauna a luptat pentru tranparența, intotdeauna noi am militat ca jurnaliștii sa aiba accez la dezbaterile din comisii, chiar și atunci cand majoritatea PSD-ALDE a vrut sa secretizeze. Eu il consider un accident. Il cunosc bine pe Ben Oni Ardelean. El a avut intotdeauna o relație buna cu presa. Cred ca era suparat din alte motive", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi 24, potrivit Mediafax.

