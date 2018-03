Orban, achitat. Adriana Săftoiu: Cam exagerat să cerem în gura mare... "...acum, sincer... dupa achitarea lui Ludovic Orban, mi se pare cam exagerat sa mai cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia, sa renunte la orice functie. Caci, iaca, renunta, sta doi ani (caz fericit), sanse mari ca relatiile lui personale, cariera lui sa mearga la vale. Si apoi e achitat. Drept urmare, pana la sentinta finala, oricine are dreptul la prezumtia de nevinovatie si lasat in pace. Nu stiu cine a fost procurorul in cauza, dar el nu a devenit "celebru", nu a fost pus in luminile rampei, nu a fost aratat cu degetul. Im pare rau pentru toti cei care accepta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie i s-a facut dreptate in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Decizia este definitiva....

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu (foto) a fost condamnata definitiv, ieri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru spaga de 185.000 de euro primita de fratii Ioan si Victor Becali in schimbul achitarii in prima instanta din dosarul Transferurilor.

- Ioan si Victor Becali au fost condamnati definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit-o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, scrie Agerpres .

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala. "(5) Masurile asiguratorii in vederea repararii pagubei…

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Fostul primar al Slatinei Darius Valcov, in prezent consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, a fost condamnat joi, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, in legatura cu solicitarea in care fostul premier Victor Ponta cere DNA sa ii comunice calitatea din dosarul Tel Drum, ca Ponta „nu știe in ce s-a bagat". Reactiile presedintelui PSD au venit dupa declaratiile date de Ponta luni, la Inalta Curte de…

- Dupa doi de cand a fost pus sub acuzata de DNA, fostul procuror general ar putea ajunge in instanța. Din februarie 2016, dosarul lui Nițu a fost „uitat” in sertarele DNA.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 1 februarie 2018, sa dea un termen de trei luni procurorilor DNA sa trimita…

- Rasturnare de situatie, dupa ce in spatiul public s-a vehiculat informatia potrivit careia Parchetul General a inceput verificari, dupa acuzatiile lansate de presedintele PSD in cazul SPP. Reprezentantii Ministerului Public au iesit la rampa cu o declaratie oficiala in care infirma vehement aceste…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut masura preventiva constand in interzicerea initierii si, respectiv, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare dispusa fata de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta. Decizia este definitiva si a fost luata…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s a decis arestarea preventiva a fostului primar al municipiului ConstantaReamintim ca, in prezent, fostul edil sef al constantenilor este judecat in patru dosare penale,…

- Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNAPotrivit unui comunica, Curtea a luat in dezbatere exceptia…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie definitiva in dosarul in care membri ai doua clanuri rivale de interlopi – „Camatarii” si „Sportivii – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni comise cu violenta, inclusiv impuscaturi in plina strada. Pronuntarea a fost amanata…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. Cristian Rizea a primit 3 ani pentru spalare de bani,…