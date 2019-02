Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a solicitat, din nou, Guvernului sa abroge OUG 114/2018 care introduce masuri fiscale, inclusiv „taxa pe lacomie” pentru banci, precizand ca expertii europeni atrag atentia ca investitiile private ar putea fi reduse.

- PNL cere din nou Guvernului sa abroge prevederile OUG 114/2018 privind taxa pe lacomie, a declarat vineri presedintele partidului, Ludovic Orban, care a aratat ca liberalii au obtinut un draft al unui raport al Comisiei Europene in care expertii avertizeaza ca modificarile vor afecta Pilonul II de pensii.…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 113/2018 a fost publicata în Monitorul Oficial numarul 1117. Aceasta modifica modificarea si completeaza art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si alte acte normative si proroga mai multe…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, vineri seara, in Piața Victoriei pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de Ordonanța de Urgența a Guvernului care cuprinde o serie de masuri fiscale contestate. Oamenii care au venit cu steaguri și portavoce au strigat ”Rușine”, ”Libertate” și ”hoților” la adresa…