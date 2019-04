Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani) a inceput pregatirea pentru sezonul de zgura. Citește și: TENSIUNE in ALDE: Partidul lui Tariceanu, replica dura pentru Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European Pana la intalnirea Franța - Romania, din semifinalele Fed Cup 2019, nu mai…

- In urma cu mai bine de zece ani a pornit criza financiara la nivel mondial. Abia in anul 2009 criza s-a resimțit serios in Romania, atunci cand țara a intrat oficial in recesiune cu o scadere economica anuala de peste 7 procente. In anul urmator s-a inregistrat o scadere de doar 1,3%, pentru ca din…

- Republica Moldova este lider in regiune, alaturi de Romania, dupa ritmul de creștere economica in 2018. Autorii unei analize publicata de pagina Poșta de Știri de pe Facebook au ajuns la aceasta concluzie, dupa ce au studiat ritmul in care se dezvolta economia țarilor din regiune, care sunt și principalii…

- ​​Liberalii promit un audit extern la companiile din portofoliul Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, fond despre care liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca este „cel mai mare jaf pus la cale de PSD de la revoluție încoace”. „Din pacate pentru România, planificatorii…

- Senatorul Serban Nicolae, initiatorul unei propuneri legislative privind repatrierea rezervelor de aur ale BNR, considera ca Romania isi poate permite, in prezent, ‘sa-si tina rezerva de aur in propriul teritoriu’, pentru ca are o crestere economica sustenabila si o inflatie tinuta sub control. ‘E o…

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta, ca parte a angajamentului SUA in asigurarea securitatii flancului estic al NATO, in cadrul…

- Ritmul de creștere economica al Romaniei va incetini la 3,8% din PIB in 2019, reiese din previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene, care estimeaza o creștere de doar 4% in 2018, fața de 4,5% previziunea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza sau 5,5%, estimarea pe care este construit…

- Comisia Europeana estimeaza ca Romania va inregistra o crestere economica de 3,8%, in acest an, laolalta cu o inflatie de 3,3%. Oficialii europeni analizeaza, in cel mai recent raport, si impactul ordonantei lacomiei.