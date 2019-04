Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PNL, Ludovic Orban, s-au numarat printre cei premiati, sambata seara, la Gala Premiilor TNL "Mircea Ionescu Quintus", eveniment ce a avut ca scop recunoasterea si promovarea activitatii tinerilor liberali din intreaga tara, potrivit Agerpres.Citește și: Traian…

- Laura Codruța Kovesi este propunerea Parlamentului European pentru șefia Parchetului European! Totul depinde, insa, de votul in Consiliul UE, unde favorit este candidatul francez, Jean-Francois Bohnert.Victor Ponta a relatat, luni seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, moderata de Ionuț…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, s-a prezentat astazi la sediul instituției. El a fost intrebat de un reporter Antena3 ce parere are de faptul ca Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub acuzare in dosarul procurorilor Lucian Onea și Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești. „La mulți ani de…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, s-a prezentat astazi la sediul instituției. El a fost intrebat de un reporter Antena3 ce parere are de faptul ca Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub acuzare in dosarul procurorilor Lucian Onea și Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești.„La mulți…

- "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile politice europene de care apartin. Obtuzitatea si aversiunea personala impotriva unui roman, care are sansa de a ocupa o pozitie de prim rang in arhitectura europeana,…

- Ludovic Orban someaza Guvernul sa dea "un mandat de vot favorabil" candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru pozitia de Procuror sef al Uniunii Europene. "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat, luni, ca prevederile din controversata Ordonanta 7, de modificare a legilor justitiei, sunt preluate dupa modelul european. El l-a ironizat pe liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, care spunea ca este nevoie de modificarea acestui act normativ, spunand ca acesta…

- Reacție dura din PSD dupa ce liderul eurodeputaților ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a trimis o scrisoare catre președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cerand ca Laura Codruța Kovesi sa aiba parte de tratament nediscriminatoriu in cursa pentru șefia Parlamentului European.Citește…