- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica rezultatul sondajului privind scorul partidelor: 27% PNL, iar PSD 30% . Sondajul a fost facut prin operarea fata in fata a 26 de mii de cetateni, continand si date privind increderea oamenilor in Guvern si perceptia acestora pe diferite teme.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica prestatia din Parlamentul European a ministrilor de Interne si Justitiei, Carmen Dan, respectiv Tudorel Toader, afirmand ca declaratiile acestora au facut de ras Romania. 'Tudorel Toader si Carmen Dan au facut de ras Romania in Parlamentul European, avand…

- Tribunalul Bucuresti a decis ca presedintele PNL Ludovic Orban sa-i achite deputatului PSD Iulian Iancu 20.000 de lei. Decizia nu este definitiva si are drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, informeaza financialintelligence.ro.Deputatul PSD Iulian Iancu l-a dat in judecata,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, alaturi de mai multi membri ai partidului, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Klaus Iohannis. „Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE, prioritatile Romaniei la nivel european, modul in care eu, presedintele PNL, pot sa sustin diferitele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la candidatura lui Dacian Cioloș pentru Parlamentul European, ca ”oricine e liber sa candideze, important e cu ce program și cu ce experiența vine”. Liderul PNL a afirmat ca va exista un pact de neagresiune intre partidele de Opoziție.„PNL…

- Președintele PNL, Ludovic Orban considera ca premierul și actualul guvern nu va da ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere in pragul preluarii de catre Romania a președinției Consiliului European și ca acest lucru ar fi o ”crima” impotriva Romaniei la nivel...

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, ca modificarea salariului minim pe economie ar fi trebui sa fie luata dupa o negociere intre patronate si sindicate, nu de Guvern. Liderul liberal sustine ca atat timp cat decizia apartine Executivului, aceasta va fi una de natura politica.