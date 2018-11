'Deci, ca termen limita, 10-12 decembrie va fi depunerea motiunii. Sigur ca vom continua discutiile, incercam sa convingem cat mai multi parlamentari sa sustina motiunea de cenzura', a precizat Orban, la B1 TV. Presedintele PNL a reafirmat faptul ca pentru reusita motiunii este necesar ca aceasta sa fie votata de 67 de parlamentari in plus fata de cei din Opozitie si ca parlamentarii PSD sunt greu de convins in conditiile in care li se ofera diferite 'avantaje'.

'Repet, ca sa treaca motiunea de cenzura, si este bine sa stie oamenii, trebuie sa avem 67 de voturi din zona majoritatii guvernamentale,…