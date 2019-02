Stiri pe aceeasi tema

- Deși pare greu de crezut, locuitorii unui orașel din Europa sarbatoresc trecerea dintre ani in primul weekend din luna august. Practic, ei traiesc inca in 2018. Tradiția aceasta a inceput pe 31 decembrie 1993, cand o pana de curent le-a stricat localnicilor distracția de Revelion . Luminile din oraș…

- Spania va reduce de marți viteza maxima pe drumurile naționale la 90 km/ora fața de 100 în prezent, cu scopul de a reduce numarul de accidente, au anunțat autoritațile guvernamentale, citate de AFP."Limitarea de 90 km/ora intra în vigoare mâine pe drumurile convenționale",…

- Traditia spune ca inceputul de an trebuie sa ne gaseasca pe toti veseli, pentru a avea parte de un an voios si fara necazuri. Va prezentam o selectie de bancuri amuzante care au ca tema petrecerea din noaptea dintre ani.

- Liviu Dragnea, șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, a scris pe Facebook un mesaj in care spune ca in noul an ”jocurile politice meschine pe care unii inca le practica nu mai au loc”. „Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam natiunii romane demnitatea si increderea intr-o…

- Elena Ionescu se poate considera norocoasa. Fosta solista de la Mandinga nu pierde deloc timp gatind, nici macar de Sarbatori! Mesele de Craciun și de Revelion din familia ei sunt asigurate de mama ei și de soacra. Elena Ionescu are ajutoare de nadejde in bucatarie, așa ca se poate concentra pe cantat,…

- In perioada 27 decembrie – 2 ianuarie, majoritatea magazinelor din Alba Iulia functioneaza cu program special. Pentru cumparaturi inainte de Revelion, dar si de Anul Nou, aveti la dispozitie mai multe locatii. Mesaje de Anul Nou 2019 * Felicitari de Anul Nou 2019 * Mesaje de Revelion 2019 * Mesaje haiose…

- In noaptea dintre ani, cand toata lumea petrece, Loredana canta. In multe locuri, pentru multa lume. Așa știe ea sa traiasca, intr-un ritm nebunesc, care de multe ori se regasește și in melodiile sale. Ne-a marturisit ca traiește o bucurie fara margini de Revelion, cand vede oamenii din piețe dansand…

- Concertul de Revelion de la Sibiu costa 900.000 de lei, a precizat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu, Alexandra Chescu. Localnicii si turistii care isi vor petrece Revelionul in Piata Mare din centrul istoric al orasului se vor bucura de un foc de artificii…