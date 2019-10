Oraşul Zagreb va găzdui, în 20-21 noiembrie, congresul Partidului Popular European Partidul Popular European (PPE) va organiza in 20-21 noiembrie, la Zagreb, congresul sau statutar, reuniunea urmand sa fie co-prezidata de premierul croat Andrej Plenkovic, de presedintele PPE Joseph Daul si de secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz, informeaza miercuri un comunicat de presa al partidului paneuropean.



Cei aproximativ 2.000 de participanti din peste 40 de tari vor alege conducerea PPE, formata din presedinte, vicepresedinti, trezorier si secretar general.



Agenda reuniunii cuprinde dezbateri privind limitarea efectelor schimbarilor climatice si Balcanii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania erau 338.791 paturi, fata de 326.098 paturi in 2016, in timp ce in Bulgaria erau 348.724 paturi, comparativ cu 328.264 paturi in anul 2016.Dupa acest indicator, Romania se situa in anul 2017 cu mult in urma tarilor…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…

- Autonomie? Da. Desigur, cel putin în principiu. Dar cum si fata de cine? Asta nu mai e deloc clar. Pe scurt, Europa statelor se pierde atunci când vine vorba de viitorul Uniunii Europene si nu poate gasi patratul „autonomiei strategice europene”. Exista un grup de tari care ar…

- Rata somajului in UE s-a situat la 6,3% in iunie, stabila comparativ cu luna precedenta si in scadere fata de 6,8% in perioada similara din 2018, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Acesta este cel mai redus nivel al ratei şomajului înregistrată…

- Romania se plaseaza in randul statelor Uniunii Europene cu cea mai mare inegalitate a veniturilor, fiind devansata doar de Bulgaria, Lituania si Spania, arata datele publicate joi de Eurostat pe baza datelor colectate in anul 2017. Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre…

- Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre veniturile celor mai avuti 20% cetateni ai unei tari si veniturile celor mai putin avuti 20% cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent. In anul 2017, in Uniunea Europeana acest raport era de 5,2. In randul statelor membre, Cehia si…

- "Planul va consolida si va dezvolta si mai mult pozitia noastra de lider la o serie de productii bio", se arata in comunicatul Ministerul Agriculturii din Bulgaria.Institutia vrea sa sprijine fermele bio mici si mijlocii prin promovarea producatorilor, adoptarea unor scheme de angajare…

- Romania se afla printre țarile cu cea mai mare scadere a populației in anul 2018, iar la nivelul Uniunii Europene, cifra locuitorilor a crescut, arata datele Eurostat. La fel, țara noastra este pe locul patru in Europa la mortalitate. Populatia Uniunii Europene a ajuns la aproape 513,5 milioane de persoane…