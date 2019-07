Orasul Viitorului: toate mijloacele de transport trebuie sa lucreze pentru locuitori

Stiri pe aceeasi tema

- Iata comentariile lasate de oameni chiar la anunțul STB de pe Facebook cu privire la petrecerea din Parcul Izvor: Mai multe autobuze 641, care inlocuiesc tramvaiul 41. Poate și cu aer condiționat ”Va rugam sa introduceti mai multe autobuze pe linia 641. Vin foarte rar, extrem…

- Pentru a preveni incidentele de timpul suprataxarii cursei de taxi care apar, de obicei, in timpul sezonului estival sau la marile evenimente care au loc in Constanta, cum ar fi, in aceasta perioada, Neversea, politistii ofera cateva sfaturi cetatenilor. Politia Locala se va afla in permanenta in strada,…

- Orașele infrațite Jimbolia și Morahalom dezvolta un sistem de transport „verde” printr-un proiect european. Prin fondurile care au fost accesate in acest proiect, Primaria Jimbolia va achiziționa microbuze necesare inființarii sistemului de transport, va construi o parcare dotata cu o stație…

- Modificare importanta in ceea ce privește biletele cu care se poate circula pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Astazi, in plenul Consiliului Local Timișoara, a fost votat un proiect de hotarare prin care biletul de calatorie valabil pe un singur mijloc de transport in comun sa fie inlocuit…

- Pitestenii au descoperit plata cu cardul in autobuz! Toate mijloacele de transport sunt acum dotate cu POS. Operatorul de transport public local de calatori din Pitesti – S.C. Publitrans 2000 S.A., in parteneriat cu Banca Comerciala Romana si in colaborare cu Telekom Romania, a finalizat operatiunea…

- Orașele din provincia rusa cu circa un milion de locuitori în medie (fiecare) vor atinge produsul urban brut (PUB) pe cap de locuitor al Moscovei în circa 100 de ani, a aratat un studiu al centrului economiei urbane ”Strelka”. În Rusia exista 16 orașe cu…

- Piața vehiculelor second hand de transport marfa in construcții are o gama extrem de larga de echipamente pentru a efectua lucrari pe șantierele de construcții. Mijloacele de transport produse in strainatate, care au fost deja folosite și se vand la prețuri atractive, caracteristice unor produse originale…

- In perioada 13 – 15 mai, intre orele 7.00 și 19.00, echipele Citadin SA vor face reparații, in funcție de condițiile meteorologice, pe tronsonul cuprins intre stradela Moara de Vant (zona Little Texas) și strada Spital Pașcanu al strazii Moara de Vant. Mijloacele de transport public de pe traseele 48,…