Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești pasare de noapte și trezitul de dimineața pare un coșmar, ia in considerare emigratul in nordul statului american Alaska. Mai exact, in orașul Utqiagvik, cunoscut in trecut drept Barrow.

- ”Fiecare individ are, astazi, aproximativ doua sute de experiențe in urma, ceea ce constituie karma sa (in care intra o parte negativa, dar si o parte pozitiva). Karma reprezinta ansamblul tuturor actelor, emotiilor si sentimentelor, al tuturor vorbelor si gandurilor pe care un individ le-a acumulat…

- De duminica, 28 octombrie, Aeroportul Timișoara Traian Vuia trece la orarul de iarna. Companiile aeriene fac modificari și in orarele de zbor, cele mai importante fiind introducerea a 6 zboruri suplimentare București-Timișoara și retur. The post Orar de iarna la Aeroportul Timișoara Traian Vuia. 6 curse…

- Iarna si-a facut simtita prezenta in zonele montane ale judetului nostru, iar drumarii au interveniit cu utilaje si aproximativ 40 tone de sare, in Pasul Tihuta. Mai mult, Sectia Drumuri Nationale Bistrita-Nasaud a sprijinit autoritatile din Suceava cu doua utilaje, in zonele Poiana Stampei si Mestecanis.…

- Peste 50.000 de turisti sunt asteptati sa poposeasca la Cavnic in aceasta iarna. Toate pensiunile sunt ocupate de 100%. Astfel ca, cei care vor dori sa petreaca un weekend in oraselul montan vor trebui sa se orienteze inspre localnicii care primesc in gazda turisti. Primarul Vladimir Petrut a precizat…

- Echinoctiul de toamna, momentul care marcheaza inceputul toamnei astronomice, cand noaptea este egala cu ziua, se va produce in acest an in 23 septembrie, la ora 04:54. Ca in fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie atenția ne este indreptata spre momentul in care pașim in toamna…

- In acest an, echinoctiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°, scrie Mediafax. Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Din acest moment, ziua scade treptat,…

- Echinocțiu de toamna 2018. În acest an, echinocțiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul când longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°. Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. …