- Ți se pare ca pe strada ta nu au trecut utilajele de deszapezire? In viitor, vei putea verifica de pe telefon. Asta susține primarul Nicolae Robu, care spune ca viitoarele contracte vor fi atat de tehnologizate, incat se va ști in fiecare secunda ce fac utilajele. Exista insa un risc.

- Pregatirile pentru o noua licitație sunt in grija city managerului Robert Kristof, care se ocupa de tot ce trebuie pentru ca dorințele primarului Timișoarei sa fie indeplinite. Edilul-șef susține ca abia din sezonul 2018/2019 va putea fi trasa la raspundere Administrația Robu pentru felul…

- La sesizarea mai multor cititori, tion.ro a scris, in repetate randuri, despre situațiile in care drumarii s-au apucat sa asfalteze strazi sau sa plombeze gropi pe vreme rea. S-a intamplat și cand Super Construct se ocupa de intreținerea strazilor din Timișoara, s-a intamplat și acum, cand…

- Muncitorii de la drumuri muncesc la foc automat, pe ninsoare, incercand sa acopere gropile de pe carosabil. Pe strada Popa Sapca, din Timișoara, a carei asfaltare a fost inaugurata in urma cu doar cateva luni, nu se ține cont nici de vreme, nici de culoarea semaforului.

- Situație fara precendent la Timișoara, dupa ce majoritatea semafoarelor din oraș au picat, creand un adevarat haos in trafic. De vina ar fi mai multe pene de curent, dar autoritațile nu exclud nici un atac cibernetic, deși au investit peste 6 milioane de euro, majoritatea banilor de la Uniunea Europeana,…

- Circulatia din Timisoara a fost data peste cap joi dupa – amiaza dupa ce sistemul de semaforizare a „murit”. Potrivit primarului Nicolae Robu, problemele sunt cauzate de defectiuni in sistemul de alimentare cu energie electrica a semafoarelor.

- Un geamantan abandonat pe strada Paris a bagat in alerta toate autoritatile din oras. Un apel la 112 anunta ca un colet suspect este pe trotuar. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de politie care au inchis strada, iar o echipa de pirotehnisti a verificat valiza suspecta. Din fericire aceasta…

- O scrisoare de protest a fost semnata de toate publicatiile din Timisoara fata de atitudinea primarului Nicolae Robu, care i-a facut pe ziaristi “paraziti sociali” si le-a spus ca “exista tot felul de variante de prostitutie” in loc sa raspunda la intrebari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sambata, 3 martie, Sorin Grindeanu a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, prin intermediul caruia a transmis ca "e important sa ne exprimam atunci cand simțim ca ne sunt atacate principiile". "Intr-o țara in care valorile sunt uneori mai puțin respectate decat ne-am dori,…

- Jurnaliștii din Timișoara au parasit, vineri, conferința susținuta de primarul Nicolae Robu, dupa ce acesta a refuzat sa raspunda la intrebari pe subiect ce ii erau adresate, iar apoi a afirmat ca este „cel mai tare organism de presa din Timișoara”. Motivele din spatele acestui gest stau in…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca ”exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- In ultimele zile, cel care ocupa fotoliul de primar al Timișoarei de șase ani, a dat vina in mai multe situații pe fosta administrație, chiar și pentru felul in care s-a facut deszapezirea orașului, conform unor contracte incheiate pe vremea lui Ciuhandu, dar prelungite totuși pe vremea lui Robu.…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, minte atunci cand da vina pe administrația Ciuhandu pentru modul in care se face deszapezirea in Timișoara. Edilul a atacat furibund presa locala, astazi, acuzand ca in Timișoara deszapezirea se face in baza unor contracte semnate de administrația Ciuhandu. Contractele…

- Basistul Mihai Moldoveanu si formatia JazzyBIT reprezinta Timisoara la Mastering The Music Business, conferinta care se adreseaza in primul rand artistilor independenti, dar si echipelor acestora: manageri, agenti de booking, agenti de PR, tour manageri etc cat si tuturor celorlalti profesionisti ai…

- Este a patra zi de cand Timisoara este acoperita de zapada. Pe strazile din oras s-a circulat greu in ultimele zile, iar multe din trotuare au devenit adevarate pantinoare dupa ce oamenii care locuiesc in zona nu au curatat zapada de pe ele. Ieri, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, anunta tocmai din…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timișoarei le-a spus timișorenilor, la doua zile de cand a plecat la Viena, ce anume a facut acolo. S-a dus, impreuna cu șoferul Vasile Paraschiv, cu mașina, la conferința „Urban Future”, unde se discuta despre „smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului,…

- 1 miliard de euro – atat ar putea costa realizarea unei linii de metrou la Timișoara. O fi mult, dar, spune primarul Nicolae Robu, la conferința de la Viena la care a participat, sumele aduse in discuție pentru proiecte similare in alte orașe erau de 5-6 miliarde. In plus, tot ce a facut in Timișoara…

- Nicolae Robu crede ca democrația nu inseamna ca cetațenii pot spune ce vor și ce iși doresc, pentru ca așa se facea … in comunism. Edilul Timișoarei se declara și impotriva referendumurilor, deși in trecut a anunțat ca și-ar dori sa-i intrebe pe oameni ce cred despre anumite subiecte. Se limiteaza…

- Primarul Nicolae Robu a vorbit, luni, despre democrație și despre principiile dupa care ar trebui sa funcționeze o comunitate de succes, menționand ca in anul 2020 ar urma sa se prezinte in fața alegatorilor. „Societațile cele mai dezvoltate ale lumii, modelele de democrație funcționeaza…

- Epopeea „fantanii cantatoare”, așa cum ii spune acum chiar și primarul Nicolae Robu, continua. Promisa inca din 2012, „fantana lui Robu” inca nu are studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Abia in bugetul de anul acesta a fost alocat 1 milion de lei pentru proiectul tehnic și execuție. Studiul…

- Timisoara - un nou centru al migratiei ilegale, scrie un ziar din Germania Foto: Arhiva. Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane, a comunicat Politia federala germana revistei "Welt am Sonntag"…

- Cu 1.375 de respondenți și doar o zi pusa la dispoziția timișorenilor pentru a oferi raspunsuri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a finalizat sondajul privind gratuitațile acordate pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Edilul a cerut public parerea timișorenilor, dupa ce a fost criticat…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat astazi prima locație in care se va face o parcare supraetajata in Timișoara. Edilul a povestit astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a fost in inspecție pe Calea Martirilor. Robu spune ca zona arata jalnic și ca aici, in cursul…

- Patronii firmelor de taxi din oraș și primarul Nicolae Robu au purtat, miercuri dupa-masa, un dialog la sediul Municipalitații. A fost o „discuție amiabila”, dupa cum ne-a declarat Tudorel Peșteleu, patronul principalei firme de taximetrie din oraș. Timp de o ora cele doua parți au discutat…

- Timișorenii continua sa raspunda unui sondaj cu privire la transportul in comun, lansat la finalul anului trecut, daca acceseaza o pagina de internet la care se poate ajunge și prin scanarea unui cod QR. Raspunsurile ajung direct la primarul Nicolae Robu, care spune ca ultima evaluare facuta de calatorii…

- Atacurile la care a fost supusa in ultima perioada directoarea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala 2021, Simona Neumann, nu au ramas fara ecou, ba chiar au ajuns pana la urechile membrilor juriului care, in 2016, au decis ca Timisoara merita sa castige titlul de Capitala Culturala Europeana. Agnieszka…

- Inca un tramvai Armonia a cedat in aceasta dimineata pe sine, la Timișoara. Incidentul s-a petrecut inainte de prima statie de pe Bulevardul Cetatii, pe sensul de mers inspre Calea Torontalului. Oamenii au fost debarcati in mijlocul strazii, printre masini. Administratia condusa de Nicolae Robu a platit…

- Conflictul taximetristilor cu soferii Uber s-a transformat in razboi de strada, la Timisoara. Mai multi angajati ai celor doua servicii de transport s-au batut si a fost nevoie de interventia jandarmilor.

- Ceea ce s-a petrecut noaptea trecuta in Timisoara nu are voie sa fie tratat cu ingaduinta de oamenii legii. Bataile dintre taximteristi, urmaririle prin oras si periclitarea traficului au creat o noapte de cosmar pentru multi timisoreni. A fost un adevarat razboi stradal pe care nutrim speranta ca politia…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- Strazile Timișoarei au fost scena unor urmariri ca in filme, in aceasta noapte, dupa ce cațiva șoferi Uber s-au incaierat cu mai mulți taximetriști. Nu a fost un singur incident. Ciocniri au fost in parcarea de la Iulius Mall, unde a și inceput totul, apoi in pasajul Jiul, dar și in zona Soarelui, nu…

- La patru luni de la furtuna devastatoare care, pe 17 septembrie 2017, a facut ravagii in Timișoara, primarul Nicolae Robu și viceprimarul Dan Diaconu sunt audiați la poliție. Este vorba de dosarul penal deschis in cazul prabușirii porții de pe Calea Lugojului, care a ucis un om.

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a declarat marti, la Timisoara, ca si-ar dori ca pana in anul 2021, cand Timisoara va exercita titlul de Capitala Culturala Europeana (CCE), sa se organizeze in acest oras nu doar finala nationala Eurovision, ci si una internationala. …

- A doua semifinala va avea loc la Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu” din Timisoara, in decorul inedit al fostului manej imperial si va fi transmisa in direct pe TVR 1, TVR International si TVR Moldova precum si pe TVR+, duminica, 28 ianuarie, de la ora 21.00. Dupa emotiile primei semifinale,…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- La intalnirea pe care a avut-o miercuri seara cu tinerii din Timișoara, primarul Nicolae Robu a profitat din nou de moment pentru a le explica acestora care este viziunea lui cu privire la spectacolul de apa, muzica și lumini care va fi amenajat in Parcul Botanic. Fara doar și poate,…

- Ca sa nu mai intarzie troleibuzele spre zonele Girocului și Soarelui, primaria vrea sa faca banda dedicata transportului in comun pe strazile Cluj și Arieș. Cum o vor respecta șoferii? Fara nicio problema, in principiu, pentru ca nu vor avea nevoie sa calce legea. Asta crede primarul Nicolae Robu.

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…