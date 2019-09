Orașul subteran. Există un tunel care pleacă de la Palat spre Cetăţuia? Daca, la suprafata, constructiile vechi care au insemnat ceva in istoria Iasului si care inca mai pot fi vazute printre fatadele din plastic si sticla dispar una cate una, nici cele din subteran nu sunt in siguranta. Chiar daca nu toate au fost declarate monumente istorice - statut care confera doar un mic grad de siguranta in plus dincolo de razboaiele si cutremurele devastatoare carora le-au supravietuit - vechile imobile sunt parte din istoria Iasului. Sub (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

