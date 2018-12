Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Madrid au implementat un regulament dur pentru mașinile vechi cu scopul de a reduce poluarea in oraș cu pana la 40%. In prima faza, mașinile diesel mai vechi de anul 2006 și mașinile cu motoare pe benzina mai vechi de anul 2000 nu vor mai avea dreptul de a circula in centrul orașului.…

- Masinile cu motoare diesel produse inainte de anul 2001 nu vor mai avea voie sa circule in apropierea Parisului.Interdictia se aplica, din iulie 2019, in 79 de localitati aflate in jurul capitalei franceze. 800.

- Un tribunal din Germania a ordonat joi municipalitatilor Koln si Bonn sa interzica circulatia unor vehicule cu motoare pe motorina in unele sectoare din cele doua orase din landul Renania de Nord-Westfalia, transmite Reuters.

- Justitia germana a deschis miercuri calea spre o noua interdictie de circulatie pentru autoturismele vechi cu motor diesel in orasul Mainz, dupa Stuttgart, Frankfurt si Berlin, unde guvernul incearca acum sa dejoace aceste decizii foarte nepopulare.

- Comisia Europeana se teme ca Germania va cauta sa exporte mașinile diesel vechi in Europa de Est, ceea ce ar insemna "impingerea poluarii calitații aerului de la Vest la Est". Reprezentanții R.A.

- Comisia Europeana se teme ca producatorii auto germani vor exporta in țarile din Europa de Est cat mai multe mașini diesel vechi și poluante, spune Elzbieta Bienkowska, comisarul european pentru industrie, citata de Tagesspiegel și Reuters. Anul trecut Germania a exportat peste 250.000 de mașini diesel…

- Renault a anuntat ca va oferi, in Germania, subventii proprietarilor vehiculelor echipate cu motoare pe motorina mai vechi pentru a le schimba cu modele mai noi si mai putin poluante, devenind astfel primul producator auto strain care sprijina eforturile anti-poluare ale autoritatilor de la Berlin,…

