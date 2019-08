Stiri pe aceeasi tema

- Rotterdam va gazdui cea de-a 65-a editie a Concursului Muzical Eurovision de anul viitor, au anuntat vineri organizatorii dupa ce orasul-port olandez a castigat competitia cu singurul rival, Maastricht, relateaza Reuters.

- ProRail, compania olandeza care gestioneaza infrastructura feroviara, a stabilit Mersul Trenurilor pe 2020 cumulând cererile operatorilor de pasageri și de marfa și marea noutate este ca vor fi folosite unitați mult mai mici de timp: 6 secunde, în loc de un minut. Într-un raspuns pentru…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat joi ca pregatesc interzicerea think tankului Atlantic Council, la conducerea caruia s-a aflat in trecut ambasadorul SUA la Moscova deoarece, in opinia procurorului general al Rusiei, aceasta organizatie ar constitui o amenintare de securitate, informeaza Reuters.…

- Persoana care a organizat transportul rachetei care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei este detinuta in tara de doi ani, a informat un ofiter al serviciilor secrete ucrainene, SBU. Aceste informatii ies acum la iveala dupa exact 5 ani de la producerea catastrofei. Un ofiter al SBU, Vitali…

- Romania va fi prezenta cu unsprezece echipaje si 42 de sportivi la a treia etapa a Cupei Mondiale 2019, care va avea loc la Rotterdam (Olanda) intre 12 si 14 iulie, a anuntat Federatia Romana de Canotaj. Competitia va fi gazduita, in premiera, de circuitul de regate Willem Alexander Baan. A treia etapa…

- Kremlinul a informat joi ca armata Rusiei urmareste cu atentie planurile SUA de a trimite 1.000 de soldati in Rusia si ia masuri pentru a se asigura ca securitatea nationala nu este amenintata de ceea ce Rusia numeste o tradare a increderii, conform Reuters.

- Pentru sambata, 8 iunie, meteorologii anuntasera insistent cod portocaliu de vreme rea, in sudul Munteniei si chiar in Capitala. Insa vara si-a domolit supararile. Iar noi, la Otopeni, vorba poetului, „am respirat aerul cald, de sub fluturi”. Adica, abia miscat de adieri usoare. Dar, atmosfera din…