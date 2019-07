Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al CNAS, Daniel Osmanovici, spune ca medicii pot inregistra in offline toate operatiunile medicale, urmand ca dupa repornirea sistemului aceste operatiuni sa fie inregistrate oficial. Reprezentantii medicilor de familie declara insa ca multi medici se tem sa procedeze astfel din…

- Oamenii aflati in vacanta pe insula Skiathos din Grecia, care stateau pe un drum de laga pista aeroportului din zona, au fost la un pas de a asista la o tragedie. Un avion trece la o distanta foarte mica deasupra lor.

- Anamaria Prodan Reghecampf, 46 de ani, nu va da socoteala pentru pumnul in fața aplicat antrenorului Astrei Giurgiu, Dan Alexa, sambata, la finalul meciului cu FC Botoșani, disputat in prima etapa a Ligii 1. Comisiile FRF nu se vor sesiza, deoarece Prodanca nu se afla pe lista intermediarilor inregistrați…

- Ramona Ioana Bruynseels spune ca deși a primit de la o notorietate aproape de zero, in acest moment oamenii o recunosc peste tot pe unde merge. "In momentul de fata lucram la o prima masuratoare, incercam sa vedem unde exact ne situam. Sa nu uitam ca am pornit de la o notorietate aproape…

- Peste 10 persoane s-au strans, vineri, in jurul pranzului in fata sediului Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral. Oamenii au pus pe trotuarul din fata cladirii mai multe prosoape de plaja, diverse jucarii de plaja, dar si doua galeti pline cu nisip Protestul a fost initiat de catre presedintele…

- Lovitura data traficanților de țigari din vestul țarii. Oamenii legii au efectuat astazi mai multe percheziții in județele Arad și Timiș, in urma carora au destructurat o grupare specializata in contrabanda cu țigari. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Arad, aflați sub coordonarea…

- Zeci de cetateni din cartierul Paclisa al orasului Alba Iulia s-au adunat miercuri, 10 iulie, in fata locuintei unui localnic ”atacata” de un urs agresiv in timpul noptii. Oamenii au protestat fata de indiferenta autoritatilor si au cerut ca ursul sa fie prins sau chiar impuscat. Miercuri dupa-amiaza…

- Opt persoane, aflate intr-o barca sparta pe lacul barajului Mihoiești, au fost salvate astazi de pompierii din Campeni. „Stația de pompieri Campeni a intervenit vineri, 28 iunie, cu o autospeciala și o barca pentru salvarea a opt persoane aflate intr-o barca sparta pe barajul Mihoiești”. Potrivit ISU…