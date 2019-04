Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita organizeaza in data de 12 aprilie Post-ul Ai locuri de munca vacante? Cauta angajați la Bursa locuri de munca de pe 12 aprilie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 225 de locuri de munca vacante. GERMANIA ofera 67 de locuri de munca (4 șofer camion distanțe scurte, 2 șofer camion, operator mașini CNC 3 macelar, 1 mecanic mașini industriale, 4 șofer camion,…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 323 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatorconsilier institutii publicestudii superioare vechime minima 7 aniA.J.P.I.S. BRAILACalea Calarasilor nr. 19 tel. 0239625411Pentru poz. 1 termen...

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate, in acest moment, 670 de locuri de munca. Dintre acestea, 32 de sunt pentru persoanele cu studii superioare, 532 se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 106 de posturi erau destinate muncitorilor necalificati.

- Peste 950 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, Portugalia si Olanda. Angajatorii din aceste state cauta in special muncitori in agricultura, inclusiv la cules de zmeura.

- Salariile mai mari, traiul mai bun și posibilitațile de avansare sunt principalele motive pentru care romanii iși cauta de lucru in strainatate. Peste 30 de mii de cereri ajung lunar la una dintre cele mai mari platforme online de recrutare.

- Peste 200 de locuri de munca vacante sunt disponibile in aceasta perioada in județul Salaj, toate in mediul privat. Oferta de munca a angajatorilor a fost transmisa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj. Majoritatea locurilor de munca se adreseaza persoanelor cu studii medii,…

- Agricultorii spanioli cauta in Banat forta de munca. Ibericii au lansat mai multe oferte prin EURES sperand sa convinga cat mai multi oameni sa lucreze la ei. Prima oferta de 50 locuri de munca in domeniul agricol este disponibila pentru regiunea Huelva, localitatea Lepe-Huelva, unde se cauta persoane…