- Edilul din Piatra Neamț, Dragoș Chitic, a taiat panglica tricolora la inaugurarea unor WC-uri pentru fete, la Școala „Elena Cuza” din centrul orașului. Dupa marele eveniment, la care au participat cadre didactice, elevi și parinți, edilul s-a fotografiat și a pus pozele pe o rețea de socializare.

- O eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Pe inregistrare se vede cum o eleva este lovita cu pumnii de un baiat, apoi trantita la podea, in…

- Pe 19 ianuarie, intr-o locație din Piatra Neamț, crema și cam toți membrii PMP care au reușit sa obțina ceva din politica, sub privirile larg binevoitoare și ingaduitoare ale lui lui Bogdan Gavrilescu ( viceprimar prin voia PSD-ului la Piatra Neamț, acum un fel de umbra zilnica a lui Dragoș Chitic)…

- Moda a ajuns pana la Piatra Neamt, asa ca primarul i-a anuntat pe localnici ca si-ar dori sa vada numele orasului sus, pe munte, informeaza Observator. Numai ca mesajele primite de edil nu au fost toate favorabile proiectului. Primarul din Piatra Neamt, Dragos Chitic, s-a gandit ca numele…

- Organizația municipala PNL Piatra Neamț a avut prima ieșire publica, oficiala, pe noul an. In cadrul conferinței de presa susținute astazi, 16 ianuarie, de primarul Dragoș Chitic, președintele organizației, și consilierul local Romel Birjoveanu, s-au atins mai multe subiecte, despre care puteți afla…

- Prefectul Judetului Buzau, Carmen Ichim, a participat luni 15 ianuarie 2018 la inaugurarea Scolii Gimnaziale din satul Limpezis, comuna Movila Banului. Dupa un amplu program de reabilitare, finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Programul National…

- Dupa ce un cetațean a postat o groapa ilegala de gunoi de pe raza comunei Turburea, pe o rețea de socializare, acuzand ca autoritațile ar fi dispus ca deșeurile sa fie ingropate in zone mai greu accesibile, Garda de Mediu Gorj nedeplasandu-se la verificari, un alt depozit similar a fost fotografiat…

- Locuitorii municipiului Piatra Neamț platesc cu 20% mai mult la taxe și impozite anul acesta ”pentru ca așa a vrut primarul Dragoș Chitic”. Afirmația a fost facuta, intr-un cadru respectuos, de consilierul social-democrat Victor Marghidan, cu prilejul unei conferințe de presa a PSD Piatra Neamț. Acesta…

- Pentru a putea moderniza batrana scoala, primarul Ilie Boboescu a batut la usa Ministerului Dezvoltarii. De aici nu a plecat cu unul, ci cu doua proiecte. Asa se face ca, nu doar scoala va intra in reparatii si modernizari, ci si sediul Primariei, pentru care ministerul a aprobat suma de…

- Mese pentru infasatul bebelusilor doar in toaleta femeilor? Aceasta "inegalitate" ar trebui sa fie in curand de domeniul trecutului la New York, sub auspiciile unei noi legi municipale, noteaza AFP. Primarul democrat Bill de Blasio a promulgat marti un text care face obligatorie, in termen…

- Florian Bodog, despre audierea de la DIICOT in cazul Lucan Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat, in calitate de martor, joi noaptea la DIICOT in dosarul Lucan. "În cursul zilei de ieri, am dat declarații complete, în calitate de martor, în acest dosar. Ca de…

- Unde si cand pot plati clujenii taxele și impozite locale Luni, 8 ianuarie 2018 incepand cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii nr 1 și la toate primariile de cartier, iar de la 8.30 la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de pe strada Moților nr 7 se vor incasa toate tipurile de taxe și impozite…

- Fostul primar al orasului Piatra Neamt Gheorghe Stefan, zis si "Pinalti", a fost trimis in judecata de catre procurorii anti-coruptie pentru ca ar fi pretins de la directorul Constructii Hidrotehnice Iasi 3- din valoarea contractelor pe care le avea in derulare cu Hidroelectrica Sucursala Bistrita.…

- Cu banii castigati, au facut ce ar fi trebuit sa faca autoritatile, adica si-au modernizat sala de clasa, au inlocuit vechile instalatii electrice si mobilierul, au izolat peretii si au montat panouri solare pe acoperisul liceului. Elevii au castigat concursul acum doi ani, pe atunci fiind in clasele…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a depus joi la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est de la Piatra Neamț, lista cu proiecte in valoare de 30 de milioane de euro care vor fi finanțate din fonduri europene. ”Am participat la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est, unde am…

- Formația de juniori 1 a Școlii nr. 3 Adjud a caștigat derbiul cu LPS Iași pentru locul al patrulea al seriei A a Campionatului Național. Intr-o partida care a avut loc la Bacau, in al doilea turneu de sala al campionatului, formația antrenata de profesorii Marian Draghici și Ionuț Draguț s-a impus cu…

- ”Rugby-ul este, parafrazand cuvintele unui jurnalist francez, cel mai nobil razboi in timp de pace. Cazi, te ridici. Cazi, te ridici. Cazi, te ridici și continui. Ca in viața. Acolo, in incleștarea suprema a gramezilor, cand simți incordarea tremuranda a mușchilor celui de langa tine și auzi icnetul…

- In ciuda vremii mohorate și a ploii marunte aproape 1500 de pietreni, și foarte mulți copii cu steaguri s-au adunat in centrul orașului, sa se simta romani de Ziua Naționala. Momentele cele mai emoționante au fost intonarea imnului și defilarea, de data asta cu tehnica de lupta a armatei, și cu autospecialele…

- Hotararea Primaria Capitalei de a organiza targul de sarbatori in Piata Victoriei, unde au loc mitingurile impotriva modificarii legilor Justitiei, a starnit comentarii critice in mediul virtual. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca organizarea unui nou targ de Craciun vine in intampinarea…

- Handbaliștii juniori au ajuns in perioada turneeelor de sala. Junioarele 3 ale LPS Focșani, pregatite de profesoara Doina Ene joaca in in primul turneu, la Comanești care incepe astazi și va continua pana duminica. In prima zi, fetele Focșaniului intalnesc pe LPS Iași de la ora 14,15, joi,…

- Consiliul Local Suceava a aprobat cu majoritate de voturi, in sedinta de marti, majorarea taxelor si impozitelor locale cu 19%, in medie, incepand de anul viitor. Proiectul de hotarare initiat de primarul liberal al Sucevei, Ion Lungu, a fost adoptat cu 12 voturi pentru, ale consilierilor PNL si PMP,…

- Peste o suta pe persoane s-au adunat, marti, la un protest spontan in curtea ISJ Arad, iar ulterior in holul cladirii, cerand demisia contabilei Scolii Gimnaziale Livada, care a fost prinsa de Curtea de Conturi, la finele anului 2016, ca a folosit peste 20.000 de lei din bugetul scolii pentru a-si…

- Peste o suta de parinti, copii si dascali participa, marti, la un protest la Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Arad fata de contabila Scolii Gimnaziale Livada, prinsa de Curtea de Conturi ca si-ar fi decontat ilegal transportul timp de un an, prejudiciind bugetul comunei cu peste 20.000 de lei.…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a aratat nemulțumita de faptul ca reprezentanții mai multor structuri municipale nu au prezentat pana acum cheltuielile bugetare, deși dansa a semnat anterior o dispoziție in acest sens.

- Clubul Sportiv Municipal Lugoj este in pragul colapsului dupa ce jucatorii de la mai multe sectii au ajuns bataia de joc a administratiei locale condusa de Francisc Boldea. Dupa ce s-a folosit de performantele echipelor, care au facut cinste orasului, Boldea a uitat de sportivi, astfel ca in acest moment…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) s-au deplasat, joi, la Colegiul "Mihai Viteazu" Ineu, unde in jur de 50 de copii s-au imbolnavit in ultimele doua zile, acuzand dureri de burta, varsaturi, diaree si febra usoara. O parte dintre copii, toti din cliclul primar si gimnazial,…

- Anul acesta, Bucureștiul va avea pentru prima data masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. In plus, primarul general a declarat ca bucureștenii vor…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, anunța ca inca o companie este interesata sa deschida o fabrica de componente auto. „Este vorba de o companie germana, ai carei reprezentanți au fost saptamana trecuta la Targu J...

- Primarul din Copsa Mica, judetul Sibiu, care a mers pe jos pana la Bucuresti, a primit, dupa o luna, de la Secretariatul General al Guvernului un raspuns care se termina la jumatatea frazei: "Urmeaza ca, in termenul legal, institutiile sesizate sa". Documentul este semnat de un director, dar semnatura…

- Masa de pranz servita la o scoala din Piatra Neamt a trimis mai multi copii la spital! Controlul DSP a confirmat temerile parintilor! In bucataria firmei de catering, inspectorii au gasit mucegai si branza cu e-coli.

- Angajatii Primariei Darabani, judetul Botosani, nu mai au acces la retelele de socializare, dupa ce primarul a solicitat companiei de furnizare a Internetului sa blocheze accesul institutiei la Facebook, pentru ca activitatea angajatilor sa fie mai eficienta, transmite corespondentul MEDIAFAX . Conducerea…

- Primarul comunei Schela, din Judetul Gorj, Aristide Serbanescu, este acuzat de un localnic ca l-art fi agresat chiar in sediul primariei. Mai mult decat atat, presupusa victima a cerut in instanta de judecata un ordine de restrictie pentru ca nu mai iese din casa de frica edilului.

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a dispus crearea unui grup de lucru pentru asigurarea procesului de transparența a modului de utilizare a banilor publici de catre subdiviziunile administrației publice locale, anunța NOI.md Potrivit unei dispozitii a edilului-sef, conducatorii…

- Incidentul s-a produs la scoala gimnaziala din localitatea Vacarea, judetul Gorj. Aproximativ 30 de elevi au fost evacuati din sala de clasa din cauza fumului ce iesea din soba. Din fericire nimeni nu a fost intoxicat. Profesorii ar fi scos copiii afara și au chemat parinții sa ii ia acasa. Acestia…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a anunțat astazi, la ședința Primariei, prima dispoziție pe care a semnat-o și a solicitat tuturor direcțiilor și intreprinderilor municipale sa o puna in aplicare. Silvia Radu a cerut ca toate subdiviziunile municipale sa publice pe site-ul Primariei lista…

- Primarul comunei Bistra, Traian Gligor, a depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene actele cu completarile și clarificarile cerute pentru finanțarea celor 3 proiecte selectate prin PNDL. Proiectele care au fost selectate pentru a fi finanțate in cadrul…

- Cea mai bogata primarie din Alba, cea a comunei Ciugud, va pierde 150.000 de euro, ca urmare a ”revoluției fiscale”, pe cand cea mai saraca, respectiv cea a comunei Ceru Bacainți, nici macar nu mai calculeaza, pentru ca nu are ce. Primarul din Ceru Bacainți, Ioan Trif (video), spune ca cei 8 angajați…

- Primul lucru pe care-l face un politician cand ajunge sa ocupe un post in administrația locala, eventual dupa niște alegeri, este sa asigure pe toata lumea – alegatori, competitori electorali, societate civila – ca, din acel moment, a lasat haina de politician, peticita cu promisiuni și minciuni de…

- Handbaliștii juniori 1 ai Școlii nr. 2 Adjud vor incepe, astazi, jocurile primului turneu de sala al Campionatului Național, care are loc la Suceava. Adjudenii vor juca a treia partida a zilei, de la ora 17.30, cu LPS Nadia Comaneci Onești. Vineri, de la ora 17.00, Școala nr. 3 Adjud va intalni…

- Cu o intarziere de cateva saptamani, marti va fi deschis oficial noul “Ocico”. Lugojenii nu vor avea foarte multe motive de bucurie din cauza ca spatiul este mai mic decat se asteptau, astfel ca administratia locala a decis sa indulceasca atmosfera cu niste muzica populara si voie buna. Din invitatiile…

- Proaspat numita in functie, Silvia Radu a inceput sa faca ordine in Consiliul Municipal. Aceasta s-a arata indignata de faptul ca alesii locali obisnuiesc sa intarzie la sedinta si i-a rugat sa se prezinte la timp, pentru ca pentru asta primesc salarii.

- Prin ordin al Inspectorului General al Jandarmeriei Romane, incepand cu data de 1 noiembrie 2017, locotenent colonel Bitere Ion Ionuț este imputernicit, pe o perioada de șase luni, sa indeplineasca atribuțiile funcției de prim adjunct al inspectorului șef la Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba.…

