- Cel putin 64 de persoane au murit, iar alte zece au disparut, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. „Din pacate, trebuie sa anuntam…

- Situatie mai putin obisnuita in orasul Nisporeni. Desi iarna nu vrea sa plece, un card de cocostarci au venit sa vesteasca primavara. In jur de 25 de pasari s-au adapostit la un poligon de gunoi din localitate.

- Raportul intocmit de Mercer cuprinde 231 de orase si au fost luate in calcul o serie de criterii importante, precum mediul politic si social (stabilitatea politica, criminalitatea, aplicarea legii); mediul economic (servicii bancare); mediul socio-cultural (starea mass-media si cenzura, limitarile…

- Autoritațile locale vasluiene doresc implementarea acestui proiect in ideea de a se putea dota cu propria scena și instalațiile de sonorizare necesare spectacolelor frecvente organizate la nivel de municipiu reședința. Un nou centru cultural, altul fața de cel de la fosta Casa a Armatei, va lua ființa…

- Gigantul britanic Barclays, aflat in top 20 cele mai mari banci din lume, face o miscare neasteptata avand in vedere contextul actual privind reglementarile din zona criptomonedelor. Acestia au incheiat un parteneriat cu Coinbase, cea mai mare platforma de tranzactionare a monedelor digitale din…

- Autoritațile locale din Targu Jiu se pregatesc pentru curațenia generala. Luna Martie a fost declarata Luna Curațeniei, iar reprezentanții municipalitații vor mobiliza 80 de angajați ai Edilitara, dar și beneficiari ai ajutorului social care vor avea grija ca orașul sa fie infrumusețat in perioada urmatoare.…

- Primele declarații ale lui Ionuț Popa ca director tehnic la UTA. Ce spune despre razboiul cu suporterii. ”Am incercat sa vorbesc cu suporterii, nu au vrut sa ne intalnim, mi-am cerut scuze daca am deranjat la baraj. Așa sunt eu, fac tot ce imi sta in putința ca echipa la care antrenez sa invinga. Poate…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Autoritatile au decis miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), sa mentina decizia de suspendare a cursurilor in toate unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar din judetul Constanta, pana la sfarsitul acestei saptamani, informeaza…

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 67 de grade Celsius s-au inregistrat in orasul Oymyakon. Scolile au fost inchise, iar strazile sunt aproape pustii. Autoritatile indeamna localnicii sa stea in case, mai ales ca, in urmatoarele zile, valorile termice vor fi la fel de scazute.…

- Viscolul puternic si ninsoarea abundenta creaza probleme in judetul Buzau. Pe anumite tronsoane de drum, vizibilitatea este foarte scazuta, iar pe alocuri s-au format suluri de zapada pe carosabil. Autoritatile sunt in alerta si s-a luat decizia, ca incepand cu ora 7.00, DN2 Euro 85, iesirea catre Ialomita…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Autoritatile din Braila au decis, luni, suspendarea cursurilor in unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Ieri, 22 februarie 2018, in jurul orei 16.30, politistii din Ocna Mureș, in timp ce actionau pe DJ 107 F, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat si care avea montate placute de inmatriculare false. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților – județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Epava aeronavei prabușite in Iran, gasita. Epava avionlui Aseman Airlines prabușit in Iran a fost gasita, arata presa locala. In urma tragicului incident, toți cei 66 de oameni aflați la bord și-au pierdut viața. Aeronava s-a prabușit in munții Zagros din Iran, sambata, fiind uciși toți ce 66 de aomeni…

- Sefii a sase servicii de informatii din SUA, printre care NSA si CIA, au spus ca cetatenii nu ar trebui sa foloseasca smartphone-uri Huawei. Compania chineza a fost recent la un pas sa incheie parteneriate cu doi mari operatori telecom din America, Verizon si AT&T, dar eforturile i-au fost zadarnicite…

- Autoritațile din Cape Town au decretat stare de catastrofa naturala din cauza secetei. Orașul, a doua cea mai mare aglomerare urbana din Africa de Sud, risca sa ramana fara apa potabila in ciuda precipitațiilor care au cazut la acest final de saptamana. Autoritațile din Cape Town au decretat stare de…

- Doi tineri, de 26 si 35 de ani, din comuna gorjeana Branesti, sunt cercetati de politisti pentru savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, respectiv uz de fals. Barbatul, de 35 de ani, a intrat in atentia oamenilor legii ...

- Soferii ar putea sa dobandeasca certificatele de inmatriculare online. Autoritatile au ajuns la aceasta concluzie dupa cozile kilometrice care se formeaza la Directia de Permise si Inmatriculare.

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 6 care a lovit in urma cu doua zile estul Taiwanului a crescut la noua, 266 de persoane fiind ranite si 60 date in continuare disparute, au indicat joi autoritatile, citate de DPA. Orasul-port Hualien a fost…

- Taxiurile-drona au devenit o realitate in China. Compania EHang a publicat primele imagini cu vehiculele autonome și spun ca au fost operate deja mii de zboruri de testare, inclusiv in condiții meteo similare cu cele ale unui uragan de categoria 7. Taxiurile-drona, cunoscute ca vehicule autonome aeriene,…

- Ruinele fostului oras antic Antigonea, fondat in anul 295 i. Hr. de regele Pirus din Epir ca un "Oras al iubirii", se afla in centrul unui proiect de dezvoltare a 100 de sate din Albania, dintre care mai multe au aparut in jurul parcului arheologic de cercetare a sitului istoric, informeaza agentia…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmand sa verifice autenticitatea acestuia, au declarat pentru News.ro surse judiciare.Permisul auto gasit…

- Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul romancei inchise pe nedrept in Marea Britanie , fiind notificata de autoritațile britanice cu privire la reținerea acesteia. Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul cetațeanului roman arestat inca din octombrie 2017, data la care a fost notificata…

- Locuitori din orasul rusesc Solnechny (nume ce se traduce prin "insorit") au fost filmati cand impingeau, pentru a scoate din zapada, un autobuz inter-orasenesc ce pleca spre orasul Saratov. Zapada a cazut neincetat, ceea ce a facut ca traficul sa fie aproape blocat in oras. Autoritatile locale din…

- Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare de autoritațile locale pentru prețul de 1 euro. Primarul spera ca prin acest demers sa salveze orașul de la depopulare și sa dinamizeze mediul economic. Sute de case din orașul pitoresc Ollolai sunt scoase la vanzare pentru suma modica…

- Orasul american New York a dat in judecata marti opt companii care produc sau distribuie opioide eliberate pe baza de prescriptie medicala, acuzandu-le ca sunt vinovate pentru o epidemie letala care afecteaza cel mai populat oras din SUA....

- Un barbat dat in urmarire internationala de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat in urma colaborarii dintre politistii romani si autoritatile spaniole. In urma unei informatii detinute de politistii suceveni, Marian Costel Stan, in ...

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Autoritatile din Targu Jiu intentioneaza sa interzica orice tip de afisaj publicitar si de promovare in apropierea monumentelor realizate de Constantin Brancusi si a altor opere din oras. Viceprimarul Adrian Tudor a cerut sprijin Directiei pentru Cultura pentru a reglementa ...

- Autoritatile de la Beijing au anuntat noi interdictii care se adauga la cele deja existente si deja numeroase intr-o China care altfel se ambitioneaza sa devina un punct de neocolit al relatiilor si afacerilor internationale. Potrivit unei decizii a Administratiei generale a presei, editurilor, radiodifuziunii,…

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Autoritatile de la Beijing au demarat luni o campanie speciala ce vizeaza jocurile video, al carei scop este eliminarea produselor "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Noua campanie, care se va întinde pe durata unei luni, doreste…

- Polițiștii lugojeni au oprit pentru control, in data de 21 ianuarie, pe strada Gheorghe Șincai din municipiu, un autoturism condus de un barbat de 37 de ani. In urma verificarilor efectuate in baza de date, polițiștii au constatat ca autoturismul condus de acesta avea montate placuțe cu numere…

- Primele placute de inmatriculare auto digitale vor aparea pe masini in acest an! Producatorul primei placi de acest gen, compania Reviver Auto, a anuntat in cadrul Salonului Auto de la Detroit ca a primit permisiunea de la autoritatile din California pentru ca acestea sa fie utilizate legal.

- Autoritatile locale fac planul de lucru pentru perioada urmatoare. Primaria Calarasi are pe lista mai multe investitii publice aflate in diverse stadii. Acestea sunt finantate din bugetul local, din fonduri nationale sau europene. Este vorba despre modernizarea mai multor strazi, construirea unei crese,…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș cerceteaza un tanar și un minor pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autoturism neinmatriculat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii...

- Cad primele capete dupa scandalul politistului-pedofil! Seful agentului, comisarul-sef de politie Vornicu Emanuel, a fost eliberat din functie. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, mai multi sefi, dar si psihologul unitatii sunt cercetati disciplinar. "Urmare a concluziilor preliminare…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- Autoitațile locale și județene vor demara programul de manifestari culturale dedicat Centenarului Marii Unirii de la 1918. Evenimente in acest sens sunt programate in data de 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Nationale. Gheorghe Nichifor, vicepresedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca…

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Autoritațile sud-coreene au confiscat o a doua nava suspecta ca furniza petrol Coreei de Nord, incalcand sancțiunile internaționale, spun oficialii citați de BBC News. Vasul Koti sub pavilion panamez este ținut intr-un port langa orașul Pyeongtaek. Acesta este a doua nava interceptata de suc-coreeni…

- Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat ca au vazut pe cineva fugind de la locul exploziei.Experti criminalisti si in explozibili au inspectat vineri noaptea ramasitele vehiculului. Politia nu a dat niciun indiciu cu privire la motivul posibil al deflagratiei.

- Anul 2017, care sta sa se incheie, a stat sub semnul inventarii de noi taxe de catre Guvern, care a renunțat ulterior la unele dintre aceste, dar a menținut altele care au dat peste cap viața tuturor romanilor, potrivit unei analize Libertatea. Anul a inceput sub semnul eliminarii a 102 taxe, dar și…