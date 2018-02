Stiri pe aceeasi tema

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Exista un oras in care oamenii nu au voie sa foloseasca smartphone-uri, conexiuni Bluetooth sau Wi-Fi. Sunt interzise, de fapt, aproape toate dispozitivele care emit radiatii electromagnetice. Asta deoarece in Green Bank, SUA, se afla un radiotelescop important si foarte puternic. Acesta este folosit…

- Initiativa unei zile fara telefoane mobile i-a apartinut, in 2001, scriitorului francez Philippe Marsollier, cunoscut mai degraba ca Phil Marso. Recomandarea lui a fost salutata la momentul respectiv. Pe atunci, nici dependenta de gadgeturi nu era atat de raspandita.

- Huawei Consumer Business Group a anunțat în cadrul târgului de tehnologie CES 2018, disponibilitatea flagship-ului gamei Mate, Mate 10 Pro, în Statele Unite, începând cu 18 februarie 2018. Produsul se va regasi în oferta principalilor retaileri, printre care se…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani. Odata cu creșterea capacitații de…

- Victor Becali (56 de ani) a fost eliberat condiționat dupa fix 3 ani și 10 luni de inchisoare, iar in urma cu cateva minute a parasit Penitenciarul Poarta Alba. A avut de ispașit o pedeapsa de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul impresar condamnat in Dosarul Transferurilor la data de 4 martie a oferit…

- Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, ultimii doi ani au insemnat un lung șir de infațișari la cele doua procese pe care le-a avut. Primul a debutat in 2015, la Tribunalul Timiș, fiind acuzat de abuz in serviciu impreuna cu alți noua inculpați, pentru aprobarea…

- Aeroportul principal din Coreea de Nord are Wi-Fi de ceva timp, insa reteaua nu e tocmai cea la care ai vrea sa te conectezi. Coreea de Nord a luat o decizie destul de surprinzatoare, aceea de a lansa un serviciu de Wi-Fi in interiorul aeroportului principal al tarii. Astfel apare o schimbare…

- Dani Mocanu pare pare ca nu mai scapa de problemele cu Politia si Justitia. Recent, el a fost vazut facand un gest care il poate costa mai mult decat isi poate imagina. Acuzat intr-un dosar de proxenetism, alaturi de fratele lui, Dani Mocanu s-a intalnit cu acesta, in mare secret, desi nu au voie pastreze…

- Cristian Borcea s a intors la inchisoare. A avut o permisie de cinci zile pentru a sta alaturi de familie, de Craciun. A fost a doua de care a beneficiat in acest an. Prima data cand a fost lasat acasa, fostul actionar de la Dinamo si a botezat fiul cel mai mic, potrivit antena 3. Fostul actionar de…

- Un tribunal din China l-a condamnat marti pe bloggerul Wu Gan, un proeminent activist pentru drepturile omului, la 8 ani de inchisoare pentru "subminarea puterii de stat". Potrivit Tribunalului din Tianjin (nord), Wu Gan "a devenit treptat nemultumit de sistemul politic din tara si i-a venit…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se judeca, in apel, dosarul primului roman condamnat de o instanta la inchisoare cu executare pentru ca a omorat un caine. Memet Ali Gener a primit, in prima instanta, o sentinta de 6 luni cu executare.

- O instanta din Houston, statul american Texas, l-a condamnat la 16 ani de inchisoare pe un refugiat irakian, in varsta de 25 de ani, care voia sa se alature retelei teroriste Stat Islamic si intentiona sa invete sa asambleze dispozitive explozive improvizate, relateaza site-ul postului France 24.

- Invins de CS U Craiova (2-1) in ultimul meci din 2017, Dan Petrescu a vorbit, la finalul celor 90 de minute, despre doua faze in care considera ca echipa sa a fost dezavantajata de brigada condusa de Istvan Kovacs. Deranjat de maniera de arbitraj, SuperDan a vorbit, insa, la superlativ despre atmosfera…

- Un student din Iași, care și-a injunghiat mortal doi colegi și a dat foc unei camere de camin in 2015, și-a primit sentința data de judecatorii de la Tribunalul Iași. Aceștia au decis ca tanarul sa-și petreaca tot restul vieții dupa gratii. Decizia nu este inca definitiva șși poate fi atacata la…

- Funcția de recunoaștere faciala pune în real pericol datele tale. Noua facilitate are dificultați în deosebirea rudelor și poate fi pacalita chiar și de catre copii. Cu alte cuvinte, este foarte ușor pentru cineva care are trasaturi cât de cât asemanatoare cu…

- Un proiect de act normativ aflat in dezbatere care va modifica prevederile privind evaziunea fiscale stipuleaza urmatoarele: „Constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la un an la șase ani nereținerea sau neincasarea, reținerea și neplata ori, dupa caz, incasarea și neplata, in tot sau…

- Tanar de 20 ani, din Ocna Mureș, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru tentativa de omor. Un tanar in varsta de 20 ani, din Ocna Mureș, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Decizia a fost pronunțata luni, 20 noiembrie 2017, la Tribunalul Alba…

- Tribunalul Constanta a respins, ieri, ca inadmisibila, cererea formulata de Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, de revizuire a cauzei in care a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru presupusa subfinantare a Centrului Militar Zonal…

- BNeplata catre buget, cu intentie, a impozitelor si contributiilor supuse regimului de retinere, sau incasare si plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala si pedepsita cu inchisoare de la un an la sase ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul…

- In urma cu 10 ani probabil ca judecai un telefon dupa cat te tinea bateria si cat de bine vorbeai la el. In urma cu 10 ani Romania intra in Uniunea Europeana si abia se vorbea despre conexiuni 3G. E suficient sa compari ce era atunci, ce e acum, ca sa-ti dai seama ca nu mai e un vis sa lucrezi de pe…

- Politia Republicii Moldova a venit cu o precizare dupa ce ieri, un fost polițist din Soroca l-a amenințat pe jurnalistul Vadim Știrbate. Acesta s-a aratat deranjat de faptul ca jurnaliștii de la publicația Observatorul de Nord au publicat 2 zile la rand poze cu mașinile poliției parcate neregulamentar chiar…

- Considerat de mulți drept cel mai inteligent criminal al tuturor timpurilor, americanul Theodore Kaczynski a trimis, intre 1978 și 1995, 16 scrisori - bomba catre universitați și companii aeriene din SUA, ucigand trei persoane și ranind alte 23. A facut obiectul celei mai costisitoare anchete din toate…

- Sunt probleme în familia superstarului de la Barcelona Lionel Messi, al carui frate a fost arestat pentru port ilegal de arma si risca sase ani de închisoare. Mathias Messi era cautat de o zi de politia din Argentina, dupa ce oamenii legii au gasit în barca lui urme de sânge…

- Tribunalul Ilfov a decis, miercuri, sa admita solicitarea de eliberare a lui Dan Diaconescu, acesta urmand a parasi penitenciarul Jilava in care se afla incarcerat din martie 2015. Dan Diaconescu, asociat majoritar la SC Ocram Televiziune SRL si realizator de programe la postul de televiziune…

- Fostul secretar de stat pe problemele revolutionarilor, George Costin (61 de ani), a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani si folosirea influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani,…

- Cartelul mexican de traficanți Zetas a preluat controlul asupra unei inchisori din Mexic, apoi a inceput dezastrul: au transformat penitenciarul in propria moșie, croiau uniforme, rapeau oameni și ii țineau inchiși, apoi le ardeau corpurile, dupa ce turnau motorina pe ele, arata un nou raport citat…

- Un tribunal italian l-a condamnat pe Robinho, fost atacant al AC Milan, Real Madrid si al Braziliei, la noua ani de inchisoare pentru ca a participat la un viol in grup asupra unei albaneze in 2013, informeaza Reuters.

- Un nou termen in dosarul in care Sorin Blejnar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a fost condamnat, in prima instanta, la cinci ani de inchisoare. Judecatorii Lavinia Valeria Lefterache, Luciana Mera si Lucia Tatiana Rog, din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei,…

- De-a lungul timpului s-au petrecut, in inchisori, nenumarate incidente ciudate in care au fost implicate gadgeturi. Va prezentam doua exemple in care detinuti au scapat de puscarie, cel putin pentru o perioada, datorita tehnologiei. Un suspect de crima a fost eliberat 2014 din inchisoare in Franta…

- Fostul ministru al Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi, urmeaza sa fie eliberata conditionat din Penitenciarul Gherla, dupa ce a stat aproape trei ani dupa gratii. Decizia Tribunalului Cluj este definitiva.

- Fostul senator de Arad si fost secretar al Senatului, Ovidiu Marian, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere…

- Katharina Andresen, moștenitoarea unei familii de investitori și industriași, a avut o alcoolemie de 0,64 grame per litru de sange in timpul unui control de rutina nocturn, realizat in aprilie, potrivit unor documente judiciare ce au putut fi consultate vineri de jurnaliștii de la AFP.In…

- Politistii din Oravita au pus mana pe un individ din Carbunari care i-a furat unei tinere telefonul mobil. Furtul a fost comis intr-un local din Oravita si ar fi fost incadrat de politisti cu autor necunoscut, numai ca hotul s-a gandit sa nu se mai chinuie sa il vanda crezand ca cel mai simplu este…

- Magistratii au considerat fapta barbatului cu atat mai revoltatoare, cu cat individul nu a manifestat nici o umbra de regret, ba din contra intentia sa a fost clara de a ucide patrupedul.In plus, barbatul nu este la primul conflict cu legea penala, avand manifestari violente si in familie.Din aceste…

- Procuratura din Madrid cere doi ani de inchisoare pentru actrita italiana Lucia Bose care a scos la licitatie un desen de Pablo Picasso ce apartinea uneia dintre angajatele ei, fara a da mostenitoarelor banii obtinuti, scrie AFP. Celebra artista, mama cantaretului spaniol Miguel Bose, este suspectata…

- Barbatul care i-a vandut sticla de Furadan pentru Madalina Manole ar putea scape maine de inchisoare. Magistratii vor decide daca acesta urmeaza sa iasa din penitenciar. Sorin Urziceanu a fost condamnat, in 2015, la cinci ani de inchisoare pentru trafic de migranti.

- Interlopul Ion Druța, alias „Vanea Pisateli”, a comentat intr-un interviu televizat declarațiile killerului Vitalie Proca. De asemenea, acesta a lansat un avertisment pentru Renato Usatii, care ar fi pus la cale apariția interviului lui Proca la Jurnal TV. Potrivit lui Druța, fostul sau complice, Vitalie…

- Proiectul de lege al UDMR, depus in luna martie in parlament, prin care se propune relaxarea conditiilor de liberare conditonata - altfel spus, cei condamnati pot iesi mai repede din inchisori prin micsorarea fractiilor de pedeapsa - se adopta tacit luni de catre Senat, urmand sa ajunga in Camera Deputatilor,…