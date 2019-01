Primul park and ride din Bucuresti a devenit un esec garantat. Parcarea de la Straulesti este primul centru intermodal din Capitala si le pune la dispozitie soferilor 600 de locuri de parcare. Dupa ce au investit 300 de milioane de lei in parcare, cei de la Metrorex au stabilit un tarif de 1 leu pe ora de parcare. Numai ca, dupa inaugurare, nu sunt mai mult de 40 de masini parcate acolo, zilnic. In speranta ca ii vor atrage totusi pe soferi, cei de la Metrorex au redus tariful de parcare pe ora la 50 de bani. Fara succes insa. Soferii isi lasa masinile pe strazile din jur, unde parcarea este…