Oraşul în care apocalipsa vine mereu. Localnicii trăiesc un coșmar în fiecare zi De peste 30 de ani, orasul Berezniki, din regiunea Perm, Rusia, se scufunda la modul propriu din cauza craterelor uriase. Totul a inceput in 2007 cand a aparut o groapa care s-a extins continuu inghitind totul in calea sa. Inainte ca orasul sa fie construit, aici ar fi existat Marea Perm, in urma careia a ramas un enorm zacamant de potasiu, care asigura, potrivit specialistilor, 10% din consumul total de potasiu la nivel global, scrie Gandul. In orasul construit pe mina de potasiu, gropile apar instantaneu, fara vreun fel de avertisment. „A fost o panica atat de mare.… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Femeia, care a fost polițist local, ar fi fost diagnosticata cu tulburari psihice severe, ea fiind inchisa acum mai bine de doi ani, pentru ca și-a omorat fiica in varsta de trei ani, pe care a sufocat-o. Conform unei "planificari", una din detinutele din celula nu va dormi pana dimineața,…

- Probleme mari pentru Romania. Rusia pregateste o ofensiva totala ipotriva scutului de la Deveselu. Oamenii lui Vladimir Putin au planuri mari. Anuntul ingrijorator a fost facut neoficial de Kremlin, in contextul escaladarii conflictului intre Rusia si NATO dupa otravirea lui Serghei Skripal.Citeste…

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, între care numerosi copii, denuntând în acest context o "neglijenta…

- Un protest spontan cu sute de participanți are loc marți la Kemerovo, in Rusia, dupa ce 64 de oameni, printre care și copii, au murit in incendiul care a devastat un centru comercial din acest oraș, potrivit datelor oficiale anunțate de autoritați. Zeci de oameni sunt in continuare dați disparuți dupa…

- Vladimir Putin, despre incendiul din mall-ul din Siberia: ”Neglijența criminala!”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat marți la Kemerovo, oraș industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica intr-un mall din oraș a luat 64 de vieți, dintre care 48 de copii, denunțand…

- De foarte mult timp se discuta despre oligarhii Rusiei, elita fara de care președintele Vladimir Putin nu ar avea nici pe departe la fel de multa putere pe cat are acum. Oamenii de afaceri care susțin regimul controleaza mari companii din Rusia și din strainatate, asigurand un control evident. O informație…

- Nou protest al localnicilor din Nadas, sat din Arad retrocedat in intregime. Zeci de oameni au manifestat, miercuri, in fața Tribunalului Olt, nemulțumiți ca familia Colțeu a fost improprietarita, in 2006, cu aproape toate terenurile din satul Nadas, județul Arad. Aproape 20 de sateni din Nadas au protestat,…

- Rusii au inceput sa voteze sambata seara in Extremul Orient, in cadrul unui scrutin in care Vladimir Putin este sigur ca va obtine al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press. Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora locala 8.00 (sambata, 22.00, ora Romaniei) in regiunile Ciukotka…

- Diplomația americana intra intr-o noua etapa cu Mike Pompeo, fostul director CIA, la conducere. Pentru moment, este o perioada de tranziție, anunțata ca atare de Rex Tillerson in discursul de ramas bun de la Departamentul de Stat. A avertizat ca Rusia are un comportament ingrijorator.

- Un fost spion care a dezertat din Rusia in Marea Britanie susține ca a ajuns „un cadavru ambulant” dupa ce ar fi fost otravit la fel ca Sergei Skripal. Boris Karpichkov a facut publice mai multe nume despre care susține ca se afla pe „lista neagra” a lui Vladimir Putin, relateaza Mirror.

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- Un poștaș este acuzat ca oprește bani din pensii ca sa vanda ziare in Varfuri, județul Dambovița. Revoltați, localnicii spun ca factorul poștal ia și din banii celor care primesc ajutoare sociale și pensii pe caz de boala, in schimbul a diferite felicitari, integrame sau ziare. Poștasul se apara și…

- Un preot din Botoșani, acuzat ca marit taxele, ar fi declanșat o adevarata revolta in randul enoriașilor. Peste 200 de oameni din doua sate botoșanene sunt nemulțumiți, dupa ce parintele Marineac le-ar fi impus taxe uriașe. Pentru ca au pensii mult prea mici, batranii ar vrea sa plateasca taxele chiar…

- Europa este cuprinsa de un val de ger, care a facut ca temperaturile sa scada sub valorile normale pentru finalul lunii februarie si a adus ninsoarea in locuri in care acest fenomen este o raritate. Oamenii de stiinta au descoperit ce se ascunde in spatele acestei stari neobisnuite a vremii…

- Daca esti unul dintre oamenii care tinde sa fie manipulator si obsedat de control, e firesc sa te gandesti ca este o caracteristica rea, dar nu este mereu asa. Daca schimbi cuvantul "manipulator" in "persuasiv", dintr-o data suna mai bine si o privesti ca pe o calitate. Daca esti in stare…

- "Prin proiectul BRUA noi aducem niste probleme Rusiei, care ar trebui sa ne bucure. Cu rusii nu poti sa stai la masa decât daca ai ce sa negociezi", a atentionat Cozmin Gusa, duminica seara, la Realitatea TV, referindu-se la proiectul de gaze.

- Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

- Un atac armat a avut loc, duminica, la o biserica din sudul Rusiei. Atacatorul a deschis focul in fata lacasului de cult, chiar cand lumea iesea din cladire. A omorat patru oameni si a ranit alte cel putin cinci persoane. Fortele de ordine l-au lichidat imediat pe ucigas. Multi oameni…

- Apocalipsa retailului se desfasoara în SUA, noteaza Business Insider. Peste 6400 de magazine se vor închide în SUA în urmatorul an, iar magazine mari precum Macys, Sears sau JCPenney au închis deja o duzina de locatii. Plimbatul prin mall-uri este ca si cum te-ai plimba…

- Locatarii unui bloc din centrul Craiovei traiesc un cosmar. Oamenii sunt nevoiti sa suporte mirosuri grele din apartamentul unei vecine care crește cateva zeci de pisici. Desi au facut numeroase plangeri catre autoritati, situatia a ramas neschimbata.

- Autoritațile din Cape Town au decretat stare de catastrofa naturala din cauza secetei. Orașul, a doua cea mai mare aglomerare urbana din Africa de Sud, risca sa ramana fara apa potabila in ciuda precipitațiilor care au cazut la acest final de saptamana. Autoritațile din Cape Town au decretat stare de…

- Micul și liniștitul orașel Macerata, din nord-estul Italiei, a devenit butoiul cu pulbere al Italiei, dupa ce un tanar de 28 de ani a impușcat imigranți africani in plina strada, pentru a razbuna uciderea unei fete.

- Si-au luat adio de la iarna si au intampinat primavara cu dansuri si multa veselie. Asa au marcat "Maslenita" sute de rusi, dar si turisti, veniti in Piata Rosie din Moscova. De la sarbatoare nu au lipsit traditionalele clatite.

- În ultimii 24 de ani nu s-a mai construit niciun cimitir în municipiul Giurgiu si primaria nu mai are terenuri care sa îndeplineasca conditiile legale pentru a fi construit un cimitir nou sau extins un cimitir existent, motiv pentru care la

- "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de cetateni ai sai?", a afirmat Erdogan in fata unor politicieni locali la o adunare la Ankara. "Oamenii din Siria sunt importanti pentru noi si nu Al-Assad. Pentru ca Al-Assad a pus in scena teroarea acolo, teroarea de stat si a provocat…

- In satul Poiana Horea, la cativa km de Cluj Napoca, oamenii traiesc de cand se stiu fara curent electric. Asta desi o data la patru ani, campania electorala vine cu aceeasi eterna promisiune. In lipsa curentului electric, copiii din sat invata zi de zi la lumina lumanarii. Oamenii locului…

- Dunele de nisip ale vastului desert din zona sudica a Australiei ascund in subteran un fenomen greu de explicat, care a stirnit curiozitatea oamenilor din intreaga lume. O banala scobitura in desert face trecerea catre un taram subteran de poveste unde traiesc mii de oameni in conditii similare celor…

- Chiar daca unele dintre ele se afla in state cu populație numeroasa, aceste localitați izolate sunt ferite tehologie, poluare și, uneori, chiar și de drumuri asfaltate de acces, scrie realitatea.ro.La Rinconada, Peru - oamenii traiesc fara orice sursa de poluare.

- O mama leneșa inseamna, in viziunea Annei Bikova (pedagoga, psihologa și autoare de succes din Rusia), sa crești un copil independent, capabil sa aiba grija de el insuși și sa-și asume responsabilitați. Am stat de vorba cu ea cu ocazia lansarii carților sale in Romania și am aflat o mulțime de lucruri…

- Miliardarul George Soros este de parere ca Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei deoarece au devenit monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic. "Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme…

- Ponorata este cea mai saraca comunitate de rromi din Romania. Povestea celor cara traiesc acolo a trecut de mult granitele Romaniei, devenind celebri datorita fotoreportajelor care au aparut in special in ziarele din Franta sau Marea Britanie. Cu toate acestea, in comunitate traiesc si copii care frecventeaza…

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- Localnicii din comuna Barnova sustin ca nu au putut iesi azi din sate din cauza ca nu a trecut niciun utilaj care sa indeparteze zapada de jumatate de metru cazuta noaptea trecuta. Unii spun ca nu au avut cum sa ajunga nici la serviciu. Oamenii sustin ca singura localitate deszapezita a fost Paun, cea…

- Matmata din sudul Tunisiei este un oras multi traiesc în locuinte subterane. În anii 1970, aici s-au construit case la suprafata, dar multi localnici prefera sa locuiasca în casele lor traditionale.

- Selfie-ul Anastasiei Gruzdeva, o tinara care locuiește la Iakutsk, Rusia, a devenit viral pe internet, fotografia publicata pe rețeaua sociala Instagram fiind apreciata de peste 40 de mii de utilizatori din intreaga lume. In imagine se vede ca genele fetei sint acoperite cu promoroaca. In descriere…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Unul dintre rapoartele Pentagonului cu privire la armamentul nuclear al principalelor rivale ale Statelor Unite ale Americii sustine ca Rusia a construit si opereaza un submarin autonom capabil sa fie o veritabila torpila nucleara.

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Oamenii de stiinta din California au descoperit un nou tip de cutremur. Este vorba de seisme care pot avea loc la o adancime mai mare decat cutremurele obisnuite, mai exact in mantaua Pamantului, nu in scoarta Pamantului cum se stia pana acum.Vladimir Putin și-a pierdut rabdarea și avertizeaza:…

- In anii ’90, aproximativ 100.000 de oameni traiau intr-un oraș fara nume, care nu a putut fi identificat pe nicio harta a lumii. Cunoscut dupa codul numeric 404, orașul este situate in campiile de nisip din provincia Gansu din nord-vestul Chinei, la aproximativ 100 de kilometri distanța de orașul Jiayuguan.…

- Un concert inedit a avut loc in orasul Kirovsk din Rusia. Un grup de cantareti din Norvegia a impresionat localnicii cu mai multe melodii cantate cu ajutorul unor instrumente muzicale create din gheata.

- Tel Aviv este un oraș vestit pentru evenimentele sale culturale, pentru arta stradala, celebru pentru viața de noapte, cu barurile, restaurantele și cluburile sale; dar și pentru prețurile uriașe la apartamente sau plaja pe care poți sa sta la soare chiar și in luna noiembrie.

- In Valea Arava, primul lucru asupra caruia soarele iși pleaca razele dupa ce rasare de dincolo de munții Iordaniei este Kibbutz Elifaz. Kibbutz s-ar putea traduce „grupare” și pe buna dreptate acest lucru pentru ca Elifaz este o comunitate mica de vreo 20-30 de familii care traiesc dupa anumite reguli.…

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat în urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice lânga baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie. Incidentul a avut loc pe 31 decembrie la…

- Ore de cosmar pentru 135 de turisti chiar inainte de Anul Nou. Oamenii au ramas blocati pe platoul Bucegi, la Babele, din cauza vremii. Jandarmii din trei judete au intervenit ca sa-i coboare in siguranta de pe munte. Ultimii turisti salvati au ajuns la poale cu doar cateva ore inainte de miezul noptii.