- Este iarna in toata regula in Rusia. Prima zapada a cazut deja in mai multe localitati din regiunea Volga si din apropierea Muntilor Ural. Drumurile si masinile au fost acoperite deja de un strat...

- Luna septembrie nu s-a incheiat, inca, insa iarna și-a intrat in drepturi intr-un orașel care a fost acoperit de zapada. Locuitorii unui orașel din Rusia s-au trezit, marți dimineața, cu strazile și cu mașinile acoperite de zapada.

- Imagini cu prima ninsoare a toamnei, in Romania. Vezi unde au cazut primii fulgi VIDEO Vremea s-a schimbat radical iar la munte temperaturile au scazut sub limita de inghețului. Prima ninsoare din acest sezon a avut loc in Munții Rarau, la Vatra Dornei. A nins la doar cațiva kilometri de Vatra Dornei,…

- A nins la munte! Iarna iși intra in drepturi, iar masa de aer polar se resimte la nivelul intregii țari prin temperaturi scazute, sub normalul perioadei, dar și precipitații sub forma de ploaie și ninsore.

- La Universitatea Dunarea de Jos din Galati este in derulare un amplu proiect de cercetare privind radioactivitatea. Masuratorile se fac de cativa ani in privinta apelor, aerului, solului si alimentelor. Orasul de la Dunare este pe cale sa devina cel mai important centru din Romania in studiul impactului…

- Autoritațile din Romania vorbesc, pentru prima oara, despre pericolul ca importurile de gaze sa fie periclitate de lipsa unor acorduri incheiate intre Rusia si Ucraina. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document postat pe site-ul propriu, ca exista…

- "Avand in vedere ca pentru iarna 2019-2020 sunt suspiciuni rezonabile ca furnizarea gazelor naturale pe directia Ucraina sa fie redusa, exista riscul neasigurarii cu gaze naturale pentru toti consumatorii, motivat de asemenea de capacitatea redusa a celorlalte puncte de interconectare. In aceste…

- O noua tornada puternica s-a format in Romania, provocand pagube importante. Astfel, in comuna Miroslovesti din judetul Iasi mai multe case au fost avariate grav, acoperisuri si garduri au fost smulse, iar unii oameni raniti. Localnicii au postat imagini pe retelele de socializare.