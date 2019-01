Stiri pe aceeasi tema

- Fostul patron al OTV, Dan Diaconescu, se confrunta cu probleme financiare grave, scrie spynews.ro. Pare ca blestemul Elodiei l-a ajuns din urma. Dupa perioada petrecuta in pușcarie, Diaconescu ar putea ajunge in strada. Acesta are datorii la banci de 5 milioane de euro. Citeste si A fost…

- Gradul de incasare a impozitelor si taxelor locale in municipiul Botosani a fost, anul trecut, de 98,83%. Asta arata statisticile Directiei Impozite si Taxe din cadrul Primariei Botosani. Edilii si-au propus sa incaseze in 2018 din impozite si taxe locale 38,8 de milioane de lei, suma colectata la 31…

- In prag de sarbatori, angajatii Caii Ferate au primit salariile restante. Administratia intreprinderii a reusit sa achite 85 de milioane de lei din cele o suta pe care le datora si promite ca pana la sfarsitul lunii va plati restul.

- Orice critica sau comentariu la adresa regimului politic lasat in retelele de socializare sau postarea de articole incadrate ca „fake news”, refuzul de a participa la activitati in folosul comunitatii cum ar fi munca voluntara si donarea de sange, celebra spaga primita si

- O schema ilegala de comercializare a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul aplicațiilor electronice, a fost destructurata de oamenii legii. Din grupul infractional facau parte opt persoane.

- Conform celor mai recente statistici publicate de Organizația Mondiala a Sanatații, cancerul este o afecțiune care imbolnavește la nivel global tot mai multe persoane: astfel, se estimeaza ca, in 2018 numarul imbolnavirilor va ajunge la 18,1 milioane, iar numarul deceselor la 9,6 milioane. Cancerul…

- Un spectaculos diamant roz de 18,96 carate a fost adjudecat marti pentru mai mult de 50 de milioane de franci elvetieni (inclusiv costurile), un pret record per carat pentru o piatra de aceasta culoare, la o licitatie organizata de casa Christie la Geneva, informeaza France Presse. Acest diamant de…

- Primaria Timișoara ar avea datorii catre mai mulți investitori de aproximativ 200 de milioane de euro. Cel puțin asta a susținut, astazi, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul PSD Timiș, deputatul Matei Suciu. „Constat și eu ca și mulți dintre dumneavoastra ca odata cu intrarea in…