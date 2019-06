Strasbourg si Lille au esuat joi in tentativele lor de a deveni "Capitala verde a Europei" pentru 2021, acest titlu revenind in cele din urma orasului finlandez Lahti, informeaza AFP. Numele orasului castigator - ales dintre cei trei finalisti - a fost anuntat de comisarul european pentru Mediu, Karmenu Vella, cu ocazia unei ceremonii organizate la Oslo, orasul ce detine titlul in acest an. Titulatura de "Capitala verde" este atribuita in fiecare an incepand din 2010 de Comisia Europeana unui oras de pe "batranul continent" ce are peste 100.000 de locuitori si care se remarca prin politica sa…