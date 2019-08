Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a eliberat, pana in prezent, 11.688 de adeverinte pentru beneficiarii Campaniei de plati pentru 2019. Astfel, conform datelor centralizate, 6.781 de adeverinte au fost eliberate pentru beneficiarii schemelor de plata SAPS, plata…

- Ploi torentiale sunt prognozate miercuri pentru insula Kyushu din sudul Japoniei, determinand autoritatile locale sa ordone evacuarea a aproape 800.000 de persoane, dupa ce Agentia nationala de meteorologie a cerut rezidentilor sa isi protejeze vietile si sa se indrepte imediat spre centrele special…

- Seismul, avand magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, s-a produs la sud de insula Ambon. Institutul american de geofizica USGS nu a emis totuși alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter s-a declanșat luni in largul marii, la est de Australia, fiind resimțit…

- Cațiva porci mistreți au fost zariți joi dupa amiaza plimbandu-se pe strada Horea, din zona Magura, din orașul Șimleul Silvaniei, județul Salaj. Femela și puii ei s-au plimbat liniști printre mașini. Localnicii au inceput sa faca haz de necaz de aceasta situație. „Ai cui sunt?”, a intrebat un barbat,…

- In orasul Ichihara din prefectura Chiba, in apropiere de Tokyo, au fost inregistrate 35,7 grade Celsius, iar termometrele din Obihiro - provincia Hokkaido din nordul Japoniei - si Ishikawa, din Fukushima, au indicat 35,5 grade Celsius. 340 dintre cele 926 de centre de monitorizare din tara au consemnat…

- Agentia pentru Protectia Mediului Iasi organizeaza, miercuri, 22 mai 2019, o expozitie cu vanzare de produse naturale in acord cu mediul. Evenimentul vizeaza promovarea biodiversitații locale si a producatorilor locali, cu accent pe produsele alimentare si remedii naturale, conform temei din acest an…

- Starea de alerta declarata in urma cu patru zile in orasul Ciudad de Mexico din cauza unui nor de poluare a fost suspendata, ca urmare a imbunatatirii calitatii aerului, au anuntat vineri autoritatile mexicane, relateaza AFP. Potrivit raportului Comisiei de Mediu a megalopolisului, statiile care masoara…

- Vadim Curmei este noul director al Agenției de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA).Proaspatul sef al AIPA si-a exprimat gratitudine pentru increderea acordata si a dat asigurari ca va depune tot efortul pentru a realiza obiectivele ce stau in fața instituției.