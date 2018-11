Locuitorii unui oraș din Spania țin o dieta colectiva, inițiata de autoritațile locale. In ajutorul oamenilor vin și restaurantele, care și-au adaptat meniurile la dietele lor de slabire. In 2009, un studiu efectuat de medicii din orașul spaniol Naron, provincia Galicia, a scos la iveala faptul ca 6 din 10 locuitori sufera de obezitate și alte probleme asociate. Autoritațile locale s-au gandit sa demareze un program prin care sa-i ajute sa slabeasca, conform ȘtirileProTv . Au angajat specialisti in nutritie si antrenori de fitness la care adulții pot merge gratuit, au marit numarul orelor de…