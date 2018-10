Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Craiova a inceput montarea ornamentelor de Craciun, in ciuda temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Autoritațile spun ca ornamentele trebuie montate din timp ”ca sa se faca in liniște și sa nu interfereze cu traficul”, potrivit Mediafax. Autoritațile locale din Craiova au inceput…

- Bucurestiul este pe primul loc in Europa la viteza de crestere a temperaturii medii anuale. Analiza a fost facuta pe date din aproape 560 de orase europene. Capitala Romaniei se afla pe locul 3 in topul oraselor cu cea mai importanta schimbare de temperatura. Temperatura in București a crescut cu 1,4…

- Ghirlandele festive de Craciun au inceput sa fie montate in Barlad desi afara sunt aproape 30 de grade si vara abia s-a sfarsit. Reprezentantii municipalitatii sustin ca este o situatie normala, deoarece un singur muncitor trebuie sa...

- Reprezentantii Primariei Barlad, din judetul Vaslui, au declarat, vineri seara, corespondentului MEDIAFAX, ca muncitorii au inceput deja montarea luminilor festive in oras inca de la final de vara, deoarece compania care se ocupa de acest aspect nu are experienta si nici foarte multi oameni disponibili.…

- Ghirlandele festive de Craciun au inceput sa fie montate in Barlad desi afara sunt aproape 30 de grade si vara abia s-a sfarsit. Reprezentantii municipalitatii sustin ca este o situatie normala, deoarece un singur muncitor trebuie sa se ocupe de intreg orasul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Primaria din Barlad se ghideaza dupa expresia "sa iti faci sanie vara si caruta iarna". Altfel nu ne putem explica graba muncitorilor primariei de a monta luminitele de Craciun din primele zile ale lunii septembrie.

- La sfarsitul anului trecut, bodyguardul de la intrarea intr-un club din oras a refuzat accesul unui barbat in local de mai multe ori. Cu toate acestea individul a insistat de sase ori sa intre in club unde era o petrecere de Craciun cu taxa de intrare. Conform unor martori a sasea oara individul…

- Nemultumiti de modul in care statul roman administreaza criza pestei porcine africane, membrii Asociatiei Pro Consumatori (APC) organizeaza, joi, nu unul, ci doua proteste. Intre orele 11:00 si 13:00, membri ai APC vor picheta sediul Ministerului Agriculturii. Ulterior, protestul se va muta…